1.25兆「不對稱戰力採購特別預算」 得移用歲計賸餘及舉債支應

行政院會今天預計通過攸關1.25兆元軍事採購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，根據國防部規畫，特別預算期間從民國115年至122年，規劃採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七大類項目，財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法之限制。

國防部在總說明指出，鑒於中共近年大幅增加國防預算投資，考量中共軍事實力及反介入（拒止）友盟支援能力不斷增長，對我猝然突襲機率升高，國軍為因應當前迫切威脅、完備多域拒止，有必要建構多層次削弱及強韌之防衛作戰體系。這項特別採購具三大特色，包括建構重層防衛體系，打造台灣之盾；引進高科技與人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非宏供應鏈。

條文中明訂七大採購項目包括：精準火砲；遠程精準打擊飛彈；無人載具及其反制系統；防空、反飛彈及反裝甲飛彈；人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察（C5ISR）系統；強化作戰持續量能相關裝備；台美共同研發及採購合作之裝備、系統。

草案條文指出，特別預算所需經費上限為新台幣1兆2500億元，以特別預算方式編列，預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制，但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，得以總預算方式編列。所需經費得以移用前年度歲計賸餘或舉債方式辦理，每年度舉債額度不售公債法第5條第7項規定之限制。

此外，中央政府總預算及特別預算於特別條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過同一期間總預算及特別預算歲出總額合計數之15%。特別條例施行期間，中央政府舉借支一年以上公債未償餘額預算數，應依公債法第5條第1項規定辦理。

條文規定，特別條例及特別預算施行期間自公布日施行至民國122年12月31日止，期滿未及執行部分，必要時得經行政院核定酌予延長，不過僅限針對履約驗收付款階段之延長，不得新增採購項目。