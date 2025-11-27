快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

聽新聞
0:00 / 0:00

1.25兆「不對稱戰力採購特別預算」 得移用歲計賸餘及舉債支應

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會將通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，規劃採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七大類項目，財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法之限制。圖／聯合報系資料照片
行政院會將通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，規劃採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七大類項目，財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法之限制。圖／聯合報系資料照片

行政院會今天預計通過攸關1.25兆元軍事採購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，根據國防部規畫，特別預算期間從民國115年至122年，規劃採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七大類項目，財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法之限制。

國防部在總說明指出，鑒於中共近年大幅增加國防預算投資，考量中共軍事實力及反介入（拒止）友盟支援能力不斷增長，對我猝然突襲機率升高，國軍為因應當前迫切威脅、完備多域拒止，有必要建構多層次削弱及強韌之防衛作戰體系。這項特別採購具三大特色，包括建構重層防衛體系，打造台灣之盾；引進高科技與人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非宏供應鏈。

條文中明訂七大採購項目包括：精準火砲；遠程精準打擊飛彈；無人載具及其反制系統；防空、反飛彈及反裝甲飛彈；人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察（C5ISR）系統；強化作戰持續量能相關裝備；台美共同研發及採購合作之裝備、系統。

草案條文指出，特別預算所需經費上限為新台幣1兆2500億元，以特別預算方式編列，預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制，但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，得以總預算方式編列。所需經費得以移用前年度歲計賸餘或舉債方式辦理，每年度舉債額度不售公債法第5條第7項規定之限制。

此外，中央政府總預算及特別預算於特別條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過同一期間總預算及特別預算歲出總額合計數之15%。特別條例施行期間，中央政府舉借支一年以上公債未償餘額預算數，應依公債法第5條第1項規定辦理。

條文規定，特別條例及特別預算施行期間自公布日施行至民國122年12月31日止，期滿未及執行部分，必要時得經行政院核定酌予延長，不過僅限針對履約驗收付款階段之延長，不得新增採購項目。

國防預算

延伸閱讀

台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

侯友宜談國籍法修法 「效忠中華民國是基本態度」

相關新聞

反對1.25兆特別預算 呂秀蓮：台灣可是世界明珠 別做火藥庫

賴清德總統25日投書華盛頓郵報，宣布將提出約1.25兆元國防特別預算案。前副總統呂秀蓮表示，台灣不要做另一個火藥庫、不做...

賴總統拋1.25兆國防預算 李來希：這才是真正的錢坑

賴清德總統昨宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算。全國公務人員協會前理事長李來希批評，把台灣當成刺蝟，1兆25...

1.25兆「不對稱戰力採購特別預算」 得移用歲計賸餘及舉債支應

行政院會今天預計通過攸關1.25兆元軍事採購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，根據國防部規畫，...

【即時短評】和平要靠國防實力更需要政治智慧

賴總統昨天宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，打造「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，2030年前國防預算達到GDP5...

賴總統「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

總統賴清德昨天在記者會上提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發軒然大波。總統府除澄清不該片面解讀「證實」...

歡迎台灣提1.25兆國防預算 美國務院重申：支持兩岸對話

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國國務院26日對此回應表示歡迎，指美國支持台灣取得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。