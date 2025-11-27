【即時短評】和平要靠國防實力更需要政治智慧

賴總統昨天宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，打造「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，2030年前國防預算達到GDP5%的目標。投資國防就是投資和平，賴清德總統所言極是，字面意義的解釋就是指有了堅實國防，才能確保國家安全，但和平必須靠雙方共同努力，而非片面為之，當一方深溝高壘之際，總是需要有個出口，尋求共識，才能彼此握手言和。

賴政府採辦軍火，強化建構台灣國防實力，拒絕一國兩制、拒絕中共武統台灣，但論述不同會導出不同結論，僅僅是軍事實力，不足以確保避免戰禍，軍火強大只能消極地營造和平環境，尋求政治諒解與共識，才是營造和平的積極條件。戰後的冷戰對峙，美蘇兩霸彼此競相以核武威脅對方，但仍然能夠克制暴衝與猜忌，以冷靜理性尋找政治對話空間，找到和平共存之道。若光是採辦武器，不尋求政治對話空間，只是脆弱的和平，甚至永無寧日。

賴總統上任後提出新兩國論，無視中華民國憲法增修條文及兩岸人民關係條例的現狀，將兩岸互不隸屬偷換概念，變成了兩國互不隸屬，改變了兩岸自1990年代以來的現狀，又如何批評對岸製造威脅，意圖改變現狀，兩岸敵意螺旋快速上升，對立日益加劇，台海緊張情勢升高，《經濟學人》盤點2026全球7大地緣火藥庫，台海又登榜首，兩岸情勢發展若如火車對撞，是兩岸人民所不樂見。

就法論法，兩岸之間，真是兩國互不隸屬嗎？若照民進黨政府的邏輯，那麼金門縣與連江縣的外海，為何沒有內政部畫設領海基線，清楚地將兩國界線區隔開來，反而是由國防部根據兩岸人民關係條例所訂定的禁限制水域，兩國之間，居然沒有領海基線，台灣作為主權獨立國家的權益，又如何在國際上訴求？

中華民國領海基線包括台灣本島，澎湖群島，釣魚台，東沙與中沙，沒有包含金門與馬祖等外島，而是由國防部另外在金馬外島規畫禁限制水域，這個歷史脈絡來自憲法增修條文與兩岸人民關係條例，都足以說明兩岸不是兩國互不隸屬。李登輝總統只是用了特殊的國與國關係，就造成兩岸關係急遽波動，如今民進黨更進一步地推進，將兩岸關係變成了兩國互不隸屬，兩岸敵意的構成不只是單方面，而是來自任何一方的誤判與偏狹。

軍備競賽換不到兩岸和平，一場義正詞嚴的華麗演說，掩蓋不了兩國互不隸屬論述所帶來的兩岸對撞與衝突，是否應該在兩國與兩岸之間，改弦更張，政府當深思，採辦軍火只是不想被打敗，但缺少了主動解決政治爭端的智慧，沒有智慧的政府，再多武器也難以帶來真正和平。