快訊

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

為何繳了遺產稅卻無法拿到相對應財產？從兩個真實案例看常見稅務陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台總統賴清德在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。圖／聯合報系資料照片
台總統賴清德在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德昨天在記者會上提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發軒然大波。總統府除澄清不該片面解讀「證實」中國2027攻台，更將賴總統臉書的原文改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨立委王鴻薇在臉書批評，總統公然造謠，把人民生命財產安全當政治操作的犧牲品，死不認錯的嘴臉，更愧對總統之位。

王鴻薇在臉書貼文表示，賴清德親自召開記者會與發文，宣布要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。但更讓人震驚的是，賴清德以元首之姿，直言「中國…同時更以2027年完成『武統台灣』為目標」等語，明示對岸將於2027年侵台，這無疑對我國明年與國際經貿合作、投資，以及風中殘燭的國旅，產生打擊，最重要的是，對於國軍內部的壓力，更是難以想像。

王鴻薇表示，就在媒體按照賴清德總統原文報導引起軒然大波後，府院才知道真的出大事，總統府發言人郭雅慧於晚間強調，這是錯誤的片面解讀。然而，不少人發現，賴清德社群媒體、總統府網站的全文，從「武統台灣為目標」，變成「武統台灣『的準備』為目標」。顯然，總統府嘴巴不認錯，但是也自己知道這樣的發言茲事體大，許多早跟著轉貼賴清德文的側翼都來不及改。

王鴻薇表示，總統身為三軍統帥，謹言慎行是最低標準，這樣公然造謠，無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。賴清德與總統府居然讓這樣的發言與文章出來，要向全國人民道歉都來不及，還膽敢牽拖媒體原文報導是「片面解讀」，死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。

無獨有偶，賴總統臉書昨天一早貼文，透露他以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書「華盛頓郵報」。但臉書貼文一度將原文連接註明為「專訪」，事後又改為「投書」。

由於中央社上個月才根據外交部新聞稿，「有關美國《時代》雜誌（TIME）的報導將賴清德總統稱為『魯莽的領導人』撰稿，事後澄清是學者「投書」而非時代雜誌的「新聞報導」，並懲處相關人等。國民黨立委徐巧芯就質疑，非常奇怪，一篇投書卻說專訪，意見投書還是專訪，要講清楚。

賴總統臉書昨天一早貼文，透露他以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書「華盛頓郵報」。但臉書貼文一度將原文連接註明為「專訪」，事後又改為「投書」。圖取自賴清德總統粉專
賴總統臉書昨天一早貼文，透露他以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書「華盛頓郵報」。但臉書貼文一度將原文連接註明為「專訪」，事後又改為「投書」。圖取自賴清德總統粉專
總統賴清德昨提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發喧然大波。總統府澄清不該片面解讀，更將賴總統臉書的原文改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。圖取自賴清德總統粉專
總統賴清德昨提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發喧然大波。總統府澄清不該片面解讀，更將賴總統臉書的原文改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。圖取自賴清德總統粉專

國防預算

延伸閱讀

鄭麗文批賴清德1.25兆國防預算玩火民進黨嗆：又幫中國大陸講話

賴清德批在野：財劃法地方多分5千億 舉債違反公債法對國家發展不利

賴清德投書外媒提1.25兆國防預算 醫引數據提醒「更要靠嘴巴」

川習通話 王鴻薇：大陸在告訴全世界「中美繞不開台灣這題」

相關新聞

賴總統「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

總統賴清德昨天在記者會上提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發軒然大波。總統府除澄清不該片面解讀「證實」...

歡迎台灣提1.25兆國防預算 美國務院重申：支持兩岸對話

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國國務院26日對此回應表示歡迎，指美國支持台灣取得...

【即時短評】和平要靠國防實力更需要政治智慧

賴總統昨天宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，打造「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，2030年前國防預算達到GDP5...

新聞幕後／1.25兆國防預算 府院精選時間點公布

川習通話落幕、台美關稅談判結果出爐之前，賴清德總統昨宣布將投入一點二五兆元國防特別預算，時間點耐人尋味。據了解，我政府對...

賴總統：一國兩制台灣方案 是台灣社會不可碰觸的紅線

為了因應中國對台威脅滲透，賴清德總統昨表示，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，反制中方法律戰，杜絕中國利用台灣內...

國民黨立委：國防預算占總預算近半 要戰爭了？

賴清德總統昨天提出八年一點二五兆元國防特別預算，國民黨立委徐巧芯說，明年度國防預算九五○○億元，加上一點二五兆元，簡直天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。