歡迎台灣提1.25兆國防預算 美國務院重申：支持兩岸對話

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。(本報資料照片)
台美關係示意圖。(本報資料照片)

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國國務院26日對此回應表示歡迎，指美國支持台灣取得關鍵的防衛能力。

此外，國務院也重申說，美國反對任何一方單方面改變台海現況，並支持兩岸對話；國務院表示，美國預期兩岸透過和平的方式來解決分歧。

賴清德總統近期投書華郵，並在總統府舉行記者會宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。

對此，國務院發言人表示，美國歡迎台灣宣布新的400億美元（新台幣1.25兆元）的特別防衛採購預算。

國務院發言人指出，美國支持台灣的取得關鍵的防衛能力來對應其面對的威脅；國務院表示，這與台灣關係法和過去逾45年來，跨越多任美國政府的承諾相符。

國務院發言人表示，美國也歡迎賴政府近期的提高國防支出的承諾，計畫在2026年將國防支出提高到至少占GDP的3%，並2030年提高到占GDP的5%；國務院發言人表示，這表現出台灣欲強化自我防衛能力的決心。

國務院發言人表示，面對中國企圖恐嚇並孤立台灣，美國會持續支持台灣。

賴清德總統也提到，台灣應透過政府政策、立院決議、政黨及民間團體的集體作為，共同確立一國兩制台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線，並指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標；總統府發言人郭雅慧說明，賴總統指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備。

國務院發言人表示，美國的政策是一貫的，美國反對任何一方單方面的改變現況，包括利用武力或脅迫的方式；美國支持兩岸對話，並預期兩岸用和平、非脅迫，以及對兩岸人民都能接受的方式來解決分歧。

