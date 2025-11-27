聽新聞
0:00 / 0:00

外媒報導台灣投資美4千億美元 楊珍妮指揣測

聯合報／ 記者林海、編譯江昱蓁／連線報導

台美關稅談判進入到最後階段，外媒報導台灣將投資美國四千億美元。行政院經貿辦總談判代表楊珍妮昨表示，這些是外面不斷揣測，「我們在做最後的努力」，目前正進行文書交換，爭取最好的待遇，最後有答案一定會公布。

金融時報日前報導，美方重視台灣科學園區經驗，近期擬公布相關合作方案之協議，美國官員透露，該協議草案投資金額「介於南韓與日本」，台灣可能投資美國約四千億美元。

行政院長卓榮泰、楊珍妮昨出席工商協進會工商早餐會，工商協進會理事長吳東亮也關切台美關稅談判進度。卓揆透露，目前各種技術性磋商已完成，在進行到總結會議之前還有一段文書交換的確認過程。

路透廿六日引述五名知情人士透露，美國總統川普正與台灣進行貿易協議談判，該協議將促進台灣對美國半導體製造與其他先進產業新一波投資並培訓美國員工，包括台積電在內的台灣企業將注入新資金並派員擴大美國業務與培訓美國員工。

報導指出，台北持續與華府磋商，期盼透過簽署全面協議降低關稅。由於半導體是各類高科技產品重要組成部分，故在美國提升國內產能期間，半導體產品可暫時豁免關稅。

一名知情人士說，相較於區域其他經濟競爭對手，台灣允諾的對美投資總額較低，並將協助美國利用台灣技術建立科技園區基礎設施，但在定案前，任何協議條款都可能生變。南韓與日本分別允諾對美投資三千五百億美元與五千億美元，以換取美國對其大部分商品課徵的關稅稅率由百分之廿五降至百分之十五。

國防預算 關稅談判

延伸閱讀

包含台積電！川普與台談判貿易協議 台灣企業將投資、代訓美國員工

楊珍妮：台美關稅談判正進行文書交換 4000億美元投資是揣測

卓榮泰：若沒有中央政府總預算 115年國家寸步難行

工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

相關新聞

媒體稱賴總統「證實」中國大陸2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

賴清德總統今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，賴總統在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」...

適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算成話題，監察院外交及國防委員會召集人林文程於巡查國防部時表示，國防是賴清德總統施政重點...

新聞幕後／1.25兆國防預算 府院精選時間點公布

川習通話落幕、台美關稅談判結果出爐之前，賴清德總統昨宣布將投入一點二五兆元國防特別預算，時間點耐人尋味。據了解，我政府對...

總統：一國兩制台灣方案 是台灣社會不可碰觸的紅線

為了因應中國對台威脅滲透，賴清德總統昨表示，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，反制中方法律戰，杜絕中國利用台灣內...

國民黨立委：國防預算占總預算近半 要戰爭了？

賴清德總統昨天提出八年一點二五兆元國防特別預算，國民黨立委徐巧芯說，明年度國防預算九五○○億元，加上一點二五兆元，簡直天...

學者：只增軍費 不溝通化解危機 困在死胡同

賴清德總統宣布一點二五兆元的國防特別預算，中華戰略學會資深研究員張競說，國軍面對艱難的戰略環境，專業人員大量流失是最關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。