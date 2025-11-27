學者：只增軍費 不溝通化解危機 困在死胡同

賴清德總統宣布一點二五兆元的國防特別預算，中華戰略學會資深研究員張競說，國軍面對艱難的戰略環境，專業人員大量流失是最關鍵問題，許多問題不是靠砸錢就能解決，賴政府假如不認真思考化解危機溝通對話，最後還是會困在死胡同之中。

張競指出，民進黨政府對於國防軍事預算向來出手大方，最大原因就是源於兩岸關係不睦、政治矛盾激化所導致的高度威脅感，但台灣社會對於永無休止的軍事預算，早就浮現負面聲浪，尤其經過選戰檢驗，台灣民眾並不認同民進黨將審議國防預算操作成國家忠誠度的指標，如今再度投入大量國防軍事追加預算，會不會適得其反？

他也表示，對於國際產業經營者來說，穩定的安全社會環境、不虞戰爭衝突風險，才是投資評估的優先要項。投入鉅額國防追加預算，可能讓台灣投資風險係數無端升高，反而弄巧成拙。他質疑，國防軍費加碼完全無法對中國大陸決策體系產生任何戰略嚇阻效應，賴清德政府提出巨額國防追加預算案，在相當程度是診斷錯誤、投錯藥方。

淡江大學戰略所副教授林穎佑說，賴總統提出「要在二○二七年之前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力」，但美軍除了「武裝到牙齒」更是「聯戰到牙齒」，連排班級都達到數位化，國軍必須思考「聯戰到什麼程度」？尤其如何打破來自美製、國造等不同來源裝備系統的差異，以及建立各軍種間的介接，都有相當挑戰。

國防院戰略所所長蘇紫雲說，中國大陸目前火力投射與航空戰力確實已大幅超越九六台海飛彈危機的時代，目前台灣周邊常態部署五到六艘戰艦，估計有五百個單元垂直發射系統，若全部發射巡弋飛彈，不到三分鐘就能抵達台灣的機場、雷達等重要目標，因此確實有必要建構「台灣之盾」來應對新的威脅。