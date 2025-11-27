聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨立委：國防預算占總預算近半 要戰爭了？

聯合報／ 記者屈彥辰李成蔭林銘翰／台北報導

賴清德總統昨天提出八年一點二五兆元國防特別預算，國民黨立委徐巧芯說，明年度國防預算九五○○億元，加上一點二五兆元，簡直天價，若特別預算分年加入計算，未來每年國防預算已接近ＧＤＰ的百分之五，大約占總預算一半。民眾黨主席黃國昌說，民眾黨支持合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，但絕不能架空台灣民主，民眾黨將強力為人民把關。

總統府發言人郭雅慧昨天說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於二○二七年攻台是錯誤訊息，二○二七年是源自美國國會等多項報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。民眾黨發言人張彤抨擊，賴總統語出驚人引發軒然大波，總統府卻硬把責任推給媒體，犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言；隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任。

徐巧芯表示，兩岸關係被民進黨搞糟，台灣當然需要自我防衛，但預算需要占一半？這是戰爭中的國家才會如此編列預算，兩岸要面臨戰爭了？與其花大錢，不如提升軍人待遇，請行政院先依法執行立院通過為軍人加薪的相關條例。

國民黨立委李彥秀說，我國債台高築，未來財政無法樂觀，直到二○三○年政府財政才有出現賸餘的可能，且已產生嚴重排擠效應。

藍營立委質疑，賴總統用美國壓力逼台灣內部埋單，這是權力的傲慢；關於年度總預算裡的國防預算，民進黨硬幹，國民黨團一定要堅定立場；賴政府完全沒有溝通又硬推，「我們當然不能全吃下來」。

民眾黨立委林憶君說，既然要投入特別預算採購大量軍事裝備，行政院應依法編列預算讓軍人加薪，才能讓國軍真心用生命捍衛國家。

國防預算 總預算 徐巧芯 兩岸關係

延伸閱讀

總統府指媒體錯誤解讀中國大陸2027攻台 民眾黨批賴總統「失言硬推責任」

媒體稱賴總統「證實」中國大陸2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

國防預算將占總預算一半 徐巧芯：要變戰爭國家嗎？

指三立配合罷團挨告獲不起訴 徐巧芯：北檢認證是綠媒

相關新聞

媒體稱賴總統「證實」中國大陸2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

賴清德總統今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，賴總統在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」...

適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算成話題，監察院外交及國防委員會召集人林文程於巡查國防部時表示，國防是賴清德總統施政重點...

新聞幕後／1.25兆國防預算 府院精選時間點公布

川習通話落幕、台美關稅談判結果出爐之前，賴清德總統昨宣布將投入一點二五兆元國防特別預算，時間點耐人尋味。據了解，我政府對...

總統：一國兩制台灣方案 是台灣社會不可碰觸的紅線

為了因應中國對台威脅滲透，賴清德總統昨表示，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，反制中方法律戰，杜絕中國利用台灣內...

國民黨立委：國防預算占總預算近半 要戰爭了？

賴清德總統昨天提出八年一點二五兆元國防特別預算，國民黨立委徐巧芯說，明年度國防預算九五○○億元，加上一點二五兆元，簡直天...

學者：只增軍費 不溝通化解危機 困在死胡同

賴清德總統宣布一點二五兆元的國防特別預算，中華戰略學會資深研究員張競說，國軍面對艱難的戰略環境，專業人員大量流失是最關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。