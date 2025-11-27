新聞幕後／1.25兆國防預算 府院精選時間點公布

川習通話落幕、台美關稅談判結果出爐之前，賴清德總統昨宣布將投入一點二五兆元國防特別預算，時間點耐人尋味。據了解，我政府對此已籌畫多時，選在昨天公布，外部因素是陸方近期升高對印太區域的複合式威脅，內部因素則是朝野正就財劃法與總預算案角力，執政高層盼在野黨能一併理性討論國防特別預算，切勿阻礙攸關國安的重大政策。

華盛頓郵報廿五日刊登賴總統「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書，賴總統昨上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後做出將投入大筆經費打造「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，以及「全面建構民主防禦機制」的重大政策宣示。

外界認為，賴總統這番密集的「鋪排」，恐與台美關稅談判，我方承諾將大幅投資美國及對美軍購有密切關係。

不過，據指出，從總統投書美媒到正式公布、提出國防預算，國安團隊與行政相關部會早已籌畫多時。其中，遠因是中國大陸對台灣的文攻武嚇、灰色地帶滲透與日俱增，因此早在今年三月，賴總統就召開國安高層會議並提出國安五大威脅與十七項因應策略。

「賴十七條」端上檯面後，陸方未減對台攻勢，且持續大力推動「三個八十年」，尤其透過法律戰，片面在國際上扭曲聯大二七五八號決議及二戰相關文件，宣稱台灣政治地位歸屬中華人民共和國。

陸方此舉讓賴政府深感中共消滅台灣主權企圖愈來愈鮮明，據了解，讓賴政府更加篤定「抗中保台」政策方向，底氣來自美國與歐洲民主國家不斷加大挺台力道，除了美方曾批中國大陸濫用曲解聯大二七五八號決議以孤立脅迫台灣，G7外長會議也曾發聲譴責中國對台灣脅迫。黨政人士說，民主國家挺台，台灣也應該展現自我防衛、以實力帶來和平的決心。

至於我政府選在此刻宣布這筆重大國防特別預算，近因包含內外部因素。在區域情勢上，陸方因為日本首相高市早苗「台灣有事」言論，持續升高對日本、台灣等印太區域周遭的複合式威脅，成為美中、美日乃至台美關切的焦點。

台灣內部方面，執政高層觀察近日國會動態，政院版財劃法遭在野封殺、朝野也持續為明年度總預算案角力。政府高層評估，此刻也應提出國防特別預算，讓立法院朝野共同討論，如果在野黨對於攸關國家安全的國防特別預算也「為反對而反對」，恐讓美方與國際友盟認為我國自我防衛的決心不足，因此賴總統才呼籲在野黨不分立場支持國安，共同守護「民主台灣」。