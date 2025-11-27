聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／1.25兆國防預算 府院精選時間點公布

聯合報／ 本報記者周佑政
經濟部長龔明鑫（左起）、總統府秘書長潘孟安、副總統蕭美琴、賴清德總統、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮與國防部長顧立雄，昨天出席總統府「守護民主台灣國安行動方案」記者會。記者林澔一／攝影
經濟部長龔明鑫（左起）、總統府秘書長潘孟安、副總統蕭美琴、賴清德總統、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮與國防部長顧立雄，昨天出席總統府「守護民主台灣國安行動方案」記者會。記者林澔一／攝影

川習通話落幕、台美關稅談判結果出爐之前，賴清德總統昨宣布將投入一點二五兆元國防特別預算，時間點耐人尋味。據了解，我政府對此已籌畫多時，選在昨天公布，外部因素是陸方近期升高對印太區域的複合式威脅，內部因素則是朝野正就財劃法與總預算案角力，執政高層盼在野黨能一併理性討論國防特別預算，切勿阻礙攸關國安的重大政策。

華盛頓郵報廿五日刊登賴總統「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書，賴總統昨上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後做出將投入大筆經費打造「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，以及「全面建構民主防禦機制」的重大政策宣示。

外界認為，賴總統這番密集的「鋪排」，恐與台美關稅談判，我方承諾將大幅投資美國及對美軍購有密切關係。

不過，據指出，從總統投書美媒到正式公布、提出國防預算，國安團隊與行政相關部會早已籌畫多時。其中，遠因是中國大陸對台灣的文攻武嚇、灰色地帶滲透與日俱增，因此早在今年三月，賴總統就召開國安高層會議並提出國安五大威脅與十七項因應策略。

「賴十七條」端上檯面後，陸方未減對台攻勢，且持續大力推動「三個八十年」，尤其透過法律戰，片面在國際上扭曲聯大二七五八號決議及二戰相關文件，宣稱台灣政治地位歸屬中華人民共和國。

陸方此舉讓賴政府深感中共消滅台灣主權企圖愈來愈鮮明，據了解，讓賴政府更加篤定「抗中保台」政策方向，底氣來自美國與歐洲民主國家不斷加大挺台力道，除了美方曾批中國大陸濫用曲解聯大二七五八號決議以孤立脅迫台灣，G7外長會議也曾發聲譴責中國對台灣脅迫。黨政人士說，民主國家挺台，台灣也應該展現自我防衛、以實力帶來和平的決心。

至於我政府選在此刻宣布這筆重大國防特別預算，近因包含內外部因素。在區域情勢上，陸方因為日本首相高市早苗「台灣有事」言論，持續升高對日本、台灣等印太區域周遭的複合式威脅，成為美中、美日乃至台美關切的焦點。

台灣內部方面，執政高層觀察近日國會動態，政院版財劃法遭在野封殺、朝野也持續為明年度總預算案角力。政府高層評估，此刻也應提出國防特別預算，讓立法院朝野共同討論，如果在野黨對於攸關國家安全的國防特別預算也「為反對而反對」，恐讓美方與國際友盟認為我國自我防衛的決心不足，因此賴總統才呼籲在野黨不分立場支持國安，共同守護「民主台灣」。

國防預算 賴清德

延伸閱讀

守護民主台灣 賴總統宣布1.25兆國防預算

適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

台灣提兆元國防特別預算 美議員：展現自我防衛決心

賴總統宣布1.25兆國防預算 馬文君批驕其妻妾：先幫軍人加薪

相關新聞

媒體稱賴總統「證實」中國大陸2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

賴清德總統今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，賴總統在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」...

適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算成話題，監察院外交及國防委員會召集人林文程於巡查國防部時表示，國防是賴清德總統施政重點...

新聞幕後／1.25兆國防預算 府院精選時間點公布

川習通話落幕、台美關稅談判結果出爐之前，賴清德總統昨宣布將投入一點二五兆元國防特別預算，時間點耐人尋味。據了解，我政府對...

總統：一國兩制台灣方案 是台灣社會不可碰觸的紅線

為了因應中國對台威脅滲透，賴清德總統昨表示，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，反制中方法律戰，杜絕中國利用台灣內...

國民黨立委：國防預算占總預算近半 要戰爭了？

賴清德總統昨天提出八年一點二五兆元國防特別預算，國民黨立委徐巧芯說，明年度國防預算九五○○億元，加上一點二五兆元，簡直天...

學者：只增軍費 不溝通化解危機 困在死胡同

賴清德總統宣布一點二五兆元的國防特別預算，中華戰略學會資深研究員張競說，國軍面對艱難的戰略環境，專業人員大量流失是最關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。