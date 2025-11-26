守護民主台灣 賴總統宣布1.25兆國防預算

美中元首通話後，賴清德總統昨召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會宣布，未來八年將投入一點二五兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。賴總統還強調，北京當局以二○二七年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

因應賴總統所提，今天行政院會將通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，並據此編列一點二五兆元國防特別預算。

投書華郵 讚國際因川普而安全

美國華盛頓郵報廿五日刊登賴總統的投書，他在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，並表示台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」。

賴總統在投書中提到，國防預算預計明年占台灣ＧＤＰ百分之三點三；他也承諾提高基準線，預計國防預算在二○三○年達到ＧＤＰ百分之五，象徵台灣近代史上最龐大軍事投資。

賴總統昨天上午召開國安高層會議後，由副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫陪同舉行記者會。賴總統表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已對我國國家安全及台灣的自由民主帶來嚴重威脅；北京當局也加速侵略台灣軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰色地帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

賴總統強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」；這筆國防特別預算是必要的投資，且是投資和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。

預算與川習對話、關稅無關

由於台美關稅談判結果即將揭曉，且日前美國總統川普才與中國國家主席習近平通話，媒體詢問，我方此時提出國防特別預算，是否受到美方施壓？賴總統說，提高國防力量是為了防止中國併吞，已籌備多時，跟川普和習近平對話沒有關係，也與台美關稅談判無關。

賴總統強調，編列國防特別預算，主要動力是保護國家安全、民主自由生活體制，以及讓經濟持續發展。

鄭麗文批總統「您在玩火」

不過，國民黨主席鄭麗文昨在國民黨中常會前致詞時指出，明年度中央政府總預算將須舉債二九九二億元，既有的兩項特別預算又需舉債一○○八億元；若再納入新的一點二五兆元軍事特別預算，整體舉債規模恐將突破五千億元，已經突破法定舉債上限。

鄭麗文批評，賴總統一番談話不但讓台海變火藥庫，還把台灣變成兵工廠，「難道台灣未來所有經濟成長都要建立在戰爭之上嗎？」希望賴總統三思、懸崖勒馬，要讓國際社會理解台灣愛好和平，而台灣也應積極成為和平締造者。

「您在玩火啊。」鄭麗文指出，國家在大罷免之後陷入內憂外患及政治領導危機，國人殷切盼望政府重新調整腳步，結果路線反而更加激進危險，將國安及人民推到懸崖，包含重提兩國論、大步向台獨邁進，這絕非區域乃至整個國際社會所樂見，她誠摯呼籲賴總統不要成為麻煩製造者。