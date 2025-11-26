賴總統宣示1.25兆特別預算 學者：中日緊張時機 展現自我防衛決心

賴清德總統宣布1.25兆元「不對稱作戰特別預算」，國防院戰略所所長蘇紫雲認為，以中共目前的火力投射戰力大幅超越以往，台灣確實需要建構「台灣之盾」來應對新的威脅。淡江大學戰略所副教授林穎佑則分析，正值中日情勢緊張之際，賴總統選此時機公布，更是對外展現自我防衛決心以及對區域安全不缺席的企圖心。

蘇紫雲認為，從戰略層面看，賴總統宣示「自由並非無價」的理念，展現投資國防、「有實力才有和平」的企圖心，他分析，弱勢的一方將讓強大一方覺得有機可乘。這恐怕是2000多年來始終存在的戰爭與和平邏輯。

他進一步分析，相較於以往只說需要哪些武器，這次以系統性方式提出政策。從外交角度，是傳遞「台灣不是國際安全的搭便車者」的訊號。

其次，中國大陸目前的火力投射與航空戰力確實已大幅超越96台海飛彈危機的時代，如目前常態性在台灣周邊布署5到6艘戰艦，估計有500個單元垂直發射系統，若全部發射巡弋飛彈，不到3分鐘就能抵達台灣的機場、雷達等重要目標，因此確實有必要建構「台灣之盾」來應對新的威脅。同時，以國防關聯產業連結經濟，帶動經濟動能。可見兼具外交、軍事需求、產業經濟等角度，可說是這項計畫的一大特色。

蘇紫雲強調，賴總統提到「最具威脅的腳本不是武力，而是放棄」，他指出，1938年納粹德國併吞奧地利，就是透過軍演威嚇、滲透內部政治團體以及經濟誘因等一系列動作，因此國人有必要建立心防，避免失敗主義的心理。

林穎佑則分析，不對稱戰力特別預算其實已經討論多時，此時提出更重要的是時機點。他進一步指出，當前國際上，中日關係緊張，台灣更需要展現出「天助自助」的自我防衛決心；如今接續載日相高市早苗的發言之後，更是向國際宣示在第一島鏈的區域安全穩定中不缺席的企圖心。同時，美國總統川普從競選到上任至今，對台灣的國防投資和防衛決心始終多所要求，如今政府的宣示，正是回應川普，展現自我防衛的意志。

林穎佑提醒，賴總統提出「要在2027年之前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力」，不過美軍除了「武裝到牙齒」更是「聯戰到牙齒」，連排班級都達到數位化，因此國軍必須思考「聯戰到多細」？尤其如何打破來自美製、國造等不同來源裝備系統的差異，以及建立各軍種間的介接，這些都需要相當的努力。