快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統宣示1.25兆特別預算 學者：中日緊張時機 展現自我防衛決心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統宣布1.25兆元「不對稱作戰特別預算」，學者認為，正值中日情勢緊張之際，賴總統選此時機公布，是對外展現自我防衛決心以及對區域安全不缺席的企圖心。記者林澔一/攝影
賴清德總統宣布1.25兆元「不對稱作戰特別預算」，學者認為，正值中日情勢緊張之際，賴總統選此時機公布，是對外展現自我防衛決心以及對區域安全不缺席的企圖心。記者林澔一/攝影

賴清德總統宣布1.25兆元「不對稱作戰特別預算」，國防院戰略所所長蘇紫雲認為，以中共目前的火力投射戰力大幅超越以往，台灣確實需要建構「台灣之盾」來應對新的威脅。淡江大學戰略所副教授林穎佑則分析，正值中日情勢緊張之際，賴總統選此時機公布，更是對外展現自我防衛決心以及對區域安全不缺席的企圖心。

蘇紫雲認為，從戰略層面看，賴總統宣示「自由並非無價」的理念，展現投資國防、「有實力才有和平」的企圖心，他分析，弱勢的一方將讓強大一方覺得有機可乘。這恐怕是2000多年來始終存在的戰爭與和平邏輯。

他進一步分析，相較於以往只說需要哪些武器，這次以系統性方式提出政策。從外交角度，是傳遞「台灣不是國際安全的搭便車者」的訊號。

其次，中國大陸目前的火力投射與航空戰力確實已大幅超越96台海飛彈危機的時代，如目前常態性在台灣周邊布署5到6艘戰艦，估計有500個單元垂直發射系統，若全部發射巡弋飛彈，不到3分鐘就能抵達台灣的機場、雷達等重要目標，因此確實有必要建構「台灣之盾」來應對新的威脅。同時，以國防關聯產業連結經濟，帶動經濟動能。可見兼具外交、軍事需求、產業經濟等角度，可說是這項計畫的一大特色。

蘇紫雲強調，賴總統提到「最具威脅的腳本不是武力，而是放棄」，他指出，1938年納粹德國併吞奧地利，就是透過軍演威嚇、滲透內部政治團體以及經濟誘因等一系列動作，因此國人有必要建立心防，避免失敗主義的心理。

林穎佑則分析，不對稱戰力特別預算其實已經討論多時，此時提出更重要的是時機點。他進一步指出，當前國際上，中日關係緊張，台灣更需要展現出「天助自助」的自我防衛決心；如今接續載日相高市早苗的發言之後，更是向國際宣示在第一島鏈的區域安全穩定中不缺席的企圖心。同時，美國總統川普從競選到上任至今，對台灣的國防投資和防衛決心始終多所要求，如今政府的宣示，正是回應川普，展現自我防衛的意志。

林穎佑提醒，賴總統提出「要在2027年之前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力」，不過美軍除了「武裝到牙齒」更是「聯戰到牙齒」，連排班級都達到數位化，因此國軍必須思考「聯戰到多細」？尤其如何打破來自美製、國造等不同來源裝備系統的差異，以及建立各軍種間的介接，這些都需要相當的努力。

國防預算 中日關係 蘇紫雲 林穎佑

延伸閱讀

「製造、銷售、旅遊業」經商風險升高 日經：日企逐漸降低依賴大陸

「試圖蒙混過關」回應日本內閣答辯書 陸外交部再批老調重彈

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

「不可抗力因素」 鄭伊健東京個唱喊卡 陳百祥批高市挑釁

相關新聞

媒體稱賴總統「證實」中國大陸2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

賴清德總統今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，賴總統在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」...

賴總統宣示1.25兆特別預算 學者：中日緊張時機 展現自我防衛決心

賴清德總統宣布1.25兆元「不對稱作戰特別預算」，國防院戰略所所長蘇紫雲認為，以中共目前的火力投射戰力大幅超越以往，台灣...

國安官員：賴總統提行動方案 揭示中國大陸安全威脅及因應

國安官員今天表示，賴清德總統針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅提出行動方案，向民眾揭示當前中國帶來的安全威脅並且做出...

適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算成話題，監察院外交及國防委員會召集人林文程於巡查國防部時表示，國防是賴清德總統施政重點...

提國防特別預算…林岱樺推護國產業規劃 協助南部傳產轉型

賴清德總統今天宣布1.25兆元特別預算軍購案，希望讓台灣邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。立委林岱樺表示認同賴總統主張「...

狼來了翻版？新北民代批賴總統製造恐慌、預算編列矛盾

針對賴清德總統近日透過海外媒體高調談及國防預算目標，同時點名「2027年武統威脅」，新北民代今抨擊，三軍統帥本應穩定軍心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。