國安官員：賴總統提行動方案 揭示中國大陸安全威脅及因應

國安官員今天表示，賴清德總統針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅提出行動方案，向民眾揭示當前中國帶來的安全威脅並且做出因應；總統特別點出，中國正以2027「武統台灣」的準備作為目標，加強對台威脅力道，企圖把「民主台灣」變成威權統治下的「中國台灣」。

賴總統上午在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會表示，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。這2項方案分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

國安官員晚間表示，急速升高的中國威脅已經是區域各國嚴正面對的課題，最近的日本正遭遇北京幾近瘋狂，結合軍事、外交、經濟、灰色地帶侵擾以及認知操作的複合威脅，島鏈周邊黃海、東海、台海一直到南海各方，都受到來自中國多型態的威懾壓迫。

國安官員說，就在國際社會聚焦印太、台海安全穩定，多次公開反對中國暴力、經濟脅迫等單邊行為，受到威脅的相關國家也開始加速防衛力量的強化，處於第一島鏈關鍵位置的台灣，也難以例外。

國安官員說，賴總統上午記者會特別點出中國正以2027「武統台灣」的準備作為目標，加強對台的威脅力道，企圖把「民主台灣」變成威權統治下的「中國台灣」。

國安官員指出，考量台灣作為區域民主國家的一員，必須在印太民主國家的「島鏈防衛」中分擔並且善盡共同的安全責任，嚇阻威權的擴張，同時對於北京的步步進逼，政府必須有全般的因應策略來捍衛國家主權與國人自由民主的日常。

官員說，總統先前即指示國安團隊就當前整體安全情勢，研擬出包括建構民主防禦機制及強化國防戰力兩大具體行動方案，今天召開記者會向民眾完整報告。

第一個行動方案「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，聚焦在明確點出中國正企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」。

國安官員表示，包括近期以所謂的「3個80年」的不實歷史敘事，在國際間進行「中國擁有台灣」、「台灣在二戰後回歸中國」的法律戰，企圖在世界上抹除台灣主權，中國更加大統戰力度，以各種滲透、認知操弄分化台灣內部，削弱台灣的民主與社會韌性。

官員說，台灣必須強化民主韌性，對於各種國安威脅做出因應，面對中國強推的「一國兩制台灣方案」，總統認為在國人一致反對中國這樣主張的前提下，台灣社會應該畫出一條民主紅線，作為全體台灣人的共識，並就此研議各種方案反擊所有滲透分化，凝聚台灣內部團結並確保民主體系的健全運作。

第二個行動方案「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。國安官員表示，總統清楚揭示未來8年政府將投入新台幣1兆2500億元的特別預算，建構3大特色的新建防衛作戰體系，包括最重要的全面性防空方案「台灣之盾」，不僅能有效防禦各種空中威脅，確保各項關鍵基礎設施安全，更是保障國人，強化社會韌性的重要作法，目前例如以色列、美國、加拿大，包括近期的日本，也正朝這樣的方向投入。

國安官員說，總統在記者會上，針對部分人士主張與中國妥協就可以不用投資國防且反對強化國防投資，總統也藉由二戰以及西藏淪亡的歷史來證明，對侵略者妥協無法換取和平，反而只會帶來戰禍與奴役。

國安官員說，總統也以絕大多數民眾反對的「一國兩制台灣方案」應該劃作台灣共同的紅線，為了守護民主台灣的自由與主權，須政府、朝野及全民共同責任，團結一致，守護國家安全與和平未來。

國安官員表示，總統也投書美媒華盛頓郵報，向國際宣示台灣與全球民主國家站在一起，正要透過積極的安全投資，展現強大的自我防衛決心，也隨即獲得多位國際政要肯定，包括美國、德國駐台館處也分別以不同方式表達支持，並在相關的發文中強調強化自我防衛的重要，以及在野黨應不分黨派共同支持。