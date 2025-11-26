適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算成話題，監察院外交及國防委員會召集人林文程於巡查國防部時表示，國防是賴清德總統施政重點之一，從監院近期多件調查報告顯示，戰力提升及採購作業上仍有改善提升空間，尤其隨國防預算逐年增加，如何強化採購、培訓人才都是重點。

監察院外交及國防、司法及獄政委員會於前天聯合巡察國防部，共計19位監委參加，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹軍備副部長鍾樹明等人接待，各相關軍事業管單位主管也出席座談。監察院今天發出新聞稿說明。

巡察委員於聽取國防部就「國軍面對中共九三閱兵武力展示之省思及策進作為」、「國軍對中共不對稱作戰的思維與具體規劃」、「漢光41號演習之成效與策進」等三項議題簡報後，綜合座談及意見交流。

林文程表示，面對中共強大的軍事威脅，賴總統上任後將國防視為施政重點之一，顧立雄領導下也提升國防施政成效，值得高度肯定，但從監察院近期對國防部提出多件調查報告顯示，國防戰力提升及採購作業上仍有改善提升空間，尤其隨著國防預算逐年增加，如何強化軍事採購、專業人才之能力培訓，與預防及處理廠商因「紅色供應鏈」衍生違約等問題將是重點。

其他監委也關心，我國無人載具產業鏈、國軍建構AI防禦作戰、如何提升留營率、官兵涉及共諜發展組織、偶像藝人逃避兵役問題、防空飛彈系統整合、軍購案支付及交貨延宕、如何強化全民防衛及戰時避難等議題。除顧立雄及相關主管即席答覆外，也於會後補充書面資料。