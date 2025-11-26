適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間
賴清德總統宣布1.25兆元國防預算成話題，監察院外交及國防委員會召集人林文程於巡查國防部時表示，國防是賴清德總統施政重點之一，從監院近期多件調查報告顯示，戰力提升及採購作業上仍有改善提升空間，尤其隨國防預算逐年增加，如何強化採購、培訓人才都是重點。
監察院外交及國防、司法及獄政委員會於前天聯合巡察國防部，共計19位監委參加，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹軍備副部長鍾樹明等人接待，各相關軍事業管單位主管也出席座談。監察院今天發出新聞稿說明。
巡察委員於聽取國防部就「國軍面對中共九三閱兵武力展示之省思及策進作為」、「國軍對中共不對稱作戰的思維與具體規劃」、「漢光41號演習之成效與策進」等三項議題簡報後，綜合座談及意見交流。
林文程表示，面對中共強大的軍事威脅，賴總統上任後將國防視為施政重點之一，顧立雄領導下也提升國防施政成效，值得高度肯定，但從監察院近期對國防部提出多件調查報告顯示，國防戰力提升及採購作業上仍有改善提升空間，尤其隨著國防預算逐年增加，如何強化軍事採購、專業人才之能力培訓，與預防及處理廠商因「紅色供應鏈」衍生違約等問題將是重點。
其他監委也關心，我國無人載具產業鏈、國軍建構AI防禦作戰、如何提升留營率、官兵涉及共諜發展組織、偶像藝人逃避兵役問題、防空飛彈系統整合、軍購案支付及交貨延宕、如何強化全民防衛及戰時避難等議題。除顧立雄及相關主管即席答覆外，也於會後補充書面資料。
一行人在前天下午也接續巡查桃園北部軍事院檢營區，瞭解軍法制度沿革與展望，以及軍人權益救濟新制的相關配套與執行現況。司法及獄政委員會召集人高涌誠肯定國軍因應中國滲透及間諜活動威脅等作為；其他與會監委也就軍法制度如何兼顧公平審判原則與軍人人權保障及相關議題提出詢問。國防部軍法司暨所屬單位逐一回覆，並表示未來會審慎規畫符合依法獨立審判原則與建構公正公開的調查機制等配套。
