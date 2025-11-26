快訊

提國防特別預算…林岱樺推護國產業規劃 協助南部傳產轉型

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
立委林岱樺提出護國產業規畫，希望透過在高雄發展軍工、科技與海洋三大產業，讓傳統產業升級。圖／立委林岱樺辦公室提供
賴清德總統今天宣布1.25兆元特別預算軍購案，希望讓台灣邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。立委林岱樺表示認同賴總統主張「和平必須靠實力」，「投資國防就是投資安全」。林岱樺表示，她在國會率先提出護國產業，希望透過在高雄發展軍工、科技與海洋三大產業，響應國防自主，實現國強民富。

林岱樺表示，總統的具體行動，就是比照北約提高國防預算到GDP的5%，運用國內在高科技及製造上的實力，參與國防先進產業。他認為政府可以發展護國產業，幫助南部的傳統產業，接軌先進的國防產業。例如，政府可善用高雄在金屬加工與半導體上的優勢，發展AI無人載具、天然氣海運等產業，可幫助自由世界在台灣部署非紅供應鏈，創造經濟與安全的雙贏，也能為傳產找出路、為年輕人找頭路，也為高雄找到一條產業升級的道路。

立委林岱樺提出護國產業規畫，希望透過在高雄發展軍工、科技與海洋三大產業，讓傳統產業升級。圖／立委林岱樺辦公室提供
國防預算 林岱樺 護國

