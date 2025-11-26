狼來了翻版？新北民代批賴總統製造恐慌、預算編列矛盾

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳偉杰批賴清德總統言論製造恐慌，預算編列前後矛盾，形同「狼來了」翻版。圖／新北市議員陳偉杰提供
針對賴清德總統近日透過海外媒體高調談及國防預算目標，同時點名「2027年武統威脅」，新北民代今抨擊，三軍統帥本應穩定軍心、安定民心，但總統此番發言卻反成散播恐懼，已危及國家信譽與經濟穩定，要求賴清德總統立即收回「輕率言論」，並清楚說明國防預算的財源。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，任何國安分析人員或名嘴都可以提出2027年台海風險的相關論述，但一旦此類說法出自三軍統帥口中，性質完全不同，等同最高級別警訊。他反問，如果情勢真如總統所述般迫切，政府是否啟動外國撤僑計畫？是否已有外商撤資？金融市場是否面臨即將崩盤的危機？如今網路上已有不少民眾討論「是否賣房套現」、「要不要把小孩送出國」，甚至有人想準備槍械或在逃生包放五星旗自保，「足見總統的冒失發言已造成極嚴重的負面效果。」

他指出，若社會一切如常、國際往來依舊正常，民眾自然會把這番論述當成空話。如此強烈反差，不僅讓國際質疑台灣政府的情勢判斷，也讓國人覺得總統的國安談話「貽笑大方」。陳偉杰批評，總統一邊渲染「後年危機」，卻拿不出任何配套與緊急應變措施，形同把國安議題當政治籌碼，削弱統帥權威、損害政府公信力。

在國防預算方面，陳偉杰直指賴清德提出的軍備支出規劃「時程錯亂、邏輯不通」。總統提出2030年前的長期支出承諾，卻同時宣稱2027年可能爆發危機，「難道八年後才到位的軍備，能因應『後年』的燃眉之急？」他強調，這種前後矛盾的預算編列方式，是敷衍國人、欠缺戰略規畫，形同「狼來了」翻版。

此外，他也質疑總統提出「國防支出提高至GDP 5%」的承諾卻避談財源，「上兆元的新增支出從哪來？要加稅？還是排擠教育、健保、長照？」陳偉杰強調，國防不能變成黑箱作業，人民需要財務透明。

陳偉杰呼籲，政府應停止單邊軍備競賽、停止依附特定外國勢力，回到兩岸務實溝通，才是維持和平的根本。他並要求賴清德收回危言聳聽的說法，公開國防預算財源，「否則總統不只是把國防當笑話，更是把台灣人民的未來置於險境。」

