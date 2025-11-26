賴總統2027武統說 藍議員：三軍統帥不該拿國安當兒戲

賴清德總統近日透過海外媒體宣示國防預算目標，同時拋出「2027年動武威脅」，國民黨新北市議員陳偉杰今天表示，三軍統帥的職責是穩定軍心、安定民心，而非散播恐懼。總統此番言論已經危及國家信譽與經濟穩定，要求總統立即收回輕率發言，並對國防預算的財源黑洞向全民清楚交代。

陳偉杰指出，任何國安分析人士甚至名嘴都可以提出「2027年是關鍵動武目標」的論述，但這句話出自三軍統帥之口，其嚴重性等同於國家的最高級警報，如果國家真的面臨如此迫切的危機，難道政府已準備啟動他國撤僑機制？是否有外商正在大規模撤資？國內金融市場是否面臨股價崩盤的危機？現在已經看到網友在社群平台上討論「是否應該拋售房產」、「是不是該把小孩送出國」、「要不要在車上準備槍械」、甚至在「逃生包裡塞入五星旗」種種想法，可以看出總統冒失發言已經出現極為嚴重的負面影響。

陳偉杰強調，總統不能一邊渲染「後年危機」，另一邊卻沒有任何相應的緊急應變措施，如此作為，只是將國家安全議題當作對外示好的政治籌碼，嚴重損害統帥的權威性與政府的公信力。

陳偉杰說，總統投書中宣布的國防預算提升計畫，不僅時程規畫上邏輯錯亂，更對財政紀律避重就輕。總統嘴裡喊著「2027年」這個迫在眉睫的軍事危機，但提出的國防特別預算或支出承諾，卻是著眼於2030年甚至更長期的八年計畫，難道總統認為，八年後才到位、才編足的預算，能有效應對後年的燃眉之急？

陳偉杰說，這種頭痛醫腳、時序顛倒的預算編列方式，根本是在敷衍國人，更讓人懷疑其國防戰略規劃的嚴謹性，等同是「狼來了」翻版，將國安當作政治籌碼，應務實回歸兩岸溝通與對話，才是維護台海和平的根本之道。

陳偉杰說，總統在海外媒體大方承諾將國防支出提高至GDP的5%，卻對這筆龐大支出的財源隻字未提。人民有權利知道，這筆高達上兆元的新增國防預算，是打算透過加徵稅賦來實現，還是要排擠教育、健保、長照等其他民生建設的預算，政府不能讓人民以為國防經費會從天而降，在要求人民承擔義務的同時，必須確保財政透明、責任畫清。