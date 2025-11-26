呼應賴總統推國防特別預算 德國駐台代表分享自身經驗

賴清德總統25日投書華盛頓郵報說政府近期會提出400億美元(約新台幣1.25兆元)國防特別預算案，捍衛台灣民主。德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）透過臉書分享德國提高國防預算的經驗，他說，俄羅斯侵略烏克蘭讓德國意識到必須要有能力保衛自己國家，以便不需要真的上戰場，德國的政府與在野黨合作，把國家利益置於政黨利益之上，共同修憲提高債務上限。

狄嘉信說，德國已經把國防預算提高到占GDP的5%，原因是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭讓大家意識到「不幸地，戰爭又回到了歐洲」，俄羅斯的獨裁者已經明確表示，烏克蘭並非其最終目標；所以，必須讓自己有能力保衛國家，以便不需要真的上戰場。

狄嘉信分享德國經驗說，德國國會修改憲法，以提高債務上限，也就是德國的政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修改了憲法，來滿足國防需求。