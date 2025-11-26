快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

呼應賴總統推國防特別預算 德國駐台代表分享自身經驗

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）。中央社
德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）。中央社

賴清德總統25日投書華盛頓郵報說政府近期會提出400億美元(約新台幣1.25兆元)國防特別預算案，捍衛台灣民主。德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）透過臉書分享德國提高國防預算的經驗，他說，俄羅斯侵略烏克蘭讓德國意識到必須要有能力保衛自己國家，以便不需要真的上戰場，德國的政府與在野黨合作，把國家利益置於政黨利益之上，共同修憲提高債務上限。

狄嘉信說，德國已經把國防預算提高到占GDP的5%，原因是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭讓大家意識到「不幸地，戰爭又回到了歐洲」，俄羅斯的獨裁者已經明確表示，烏克蘭並非其最終目標；所以，必須讓自己有能力保衛國家，以便不需要真的上戰場。

狄嘉信分享德國經驗說，德國國會修改憲法，以提高債務上限，也就是德國的政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修改了憲法，來滿足國防需求。

國防預算 德國在台協會

延伸閱讀

台灣提兆元國防特別預算 美議員：展現自我防衛決心

賴總統宣布1.25兆國防預算 馬文君批驕其妻妾：先幫軍人加薪

F-16V至今連一架都未交付 馬文君促軍購更透明國防別成黑箱

影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

相關新聞

賴總統提2027武統台灣說…游淑慧曝股市嘆：劇碼成狼來了

賴清德總統今主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會公布2項行動方案，包含未來8年將投入1.25兆國防軍購經費。致詞也提到...

影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

賴清德總統投書美國「華盛頓郵報」，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元國防預算，彰顯捍衛民主的決心。國...

提國防特別預算…林岱樺推護國產業規劃 協助南部傳產轉型

賴清德總統今天宣布1.25兆元特別預算軍購案，希望讓台灣邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。立委林岱樺表示認同賴總統主張「...

狼來了翻版？新北民代批賴總統製造恐慌、預算編列矛盾

針對賴清德總統近日透過海外媒體高調談及國防預算目標，同時點名「2027年武統威脅」，新北民代今抨擊，三軍統帥本應穩定軍心...

賴總統2027武統說 藍議員：三軍統帥不該拿國安當兒戲

賴清德總統近日透過海外媒體宣示國防預算目標，同時拋出「2027年動武威脅」，國民黨新北市議員陳偉杰今天表示，三軍統帥的職...

呼應賴總統推國防特別預算 德國駐台代表分享自身經驗

賴清德總統25日投書華盛頓郵報說政府近期會提出400億美元國防特別預算案，捍衛台灣民主。德國在台協會處長狄嘉信（Kars...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。