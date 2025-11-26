賴總統提2027武統台灣說…游淑慧曝股市嘆：劇碼成狼來了

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（左起）、副總統蕭美琴、賴清德總統、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮等人出席總統府記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」。記者林澔一/攝影
總統府秘書長潘孟安（左起）、副總統蕭美琴、賴清德總統、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮等人出席總統府記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」。記者林澔一/攝影

賴清德總統今主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會公布2項行動方案，包含未來8年將投入1.25兆國防軍購經費。致詞也提到北京當局以2027年完成武統台灣為目標。國民黨議員游淑慧今在臉書說，「任性賴清德，能韌性台灣？」

游淑慧提到，諷刺的是，當一國總統發出2年內的戰爭預警後，股市居然不跌反大漲，這代表什麼？代表民進黨操作了20年抗中保台的劇碼，到最後反成了「狼來了」的窘境，讓人民彈性疲乏，也讓人民失去了對民進黨的信任，和對戰爭應有的戒慎。

游淑慧今天在臉書說，任性發出2027武統預警的賴總統，說穿了，就是為了要強化自己狂增國防預算的合理性。「做個總統，為了要錢，就不惜威嚇自己的老百姓，我也真是驚掉下巴。」

「2027完成武統台灣目標，是民進黨何時得到的情報？」游淑慧問，應該不是昨天川普和高市通完話，順便也打了通電話告知吧。她也嘆「實在無言」，如果民進黨早知道兩岸局勢一觸即發，那執政黨這兩年還花這麼多時間在搞地方縣市的財劃法？花這麼多時間在搞東釋憲、西釋憲？

游說，今天賴總統突兀的發言，除了是為國防預算增加合理性外，其實她更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排。但不管其背後政治目的為何，一國總統這樣的發言，真的完全也是不考慮台灣的經濟。如外資、如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。

國防預算 游淑慧 國安 軍購

