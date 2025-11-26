龔明鑫：強化國防力量 聚焦無人載具、航太5產業

經濟部長龔明鑫今天表示，發展國防產業不僅可以強化國防力量，同時可以創造並衍生出巨大經濟商機。經濟部負責聚焦於5項國防產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具等。此外，為培育無人機操作人才，將舉辦總統盃無人機競賽，培育飛手。

賴總統上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後在總統府大禮堂舉行記者會宣布，預計未來8年，即2026年至2033年間共投入新台幣1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

國防部長顧立雄說明，這筆預算七大目標之一即以「國防帶動經濟效益」，預計可創造逾4000億元產值、帶來9萬個以上的工作機會，能夠在守護台灣安全同時，推動國家經濟發展，同時打造非紅供應鏈。

經濟部長龔明鑫在記者會進行「發展國防產業現況及未來展望」簡報時表示，增加國防支出，不僅是提升國軍戰力以及國家安全，也是促進國防產業的發展，更是增加國民所得的重要途徑，意即發展國防產業不僅可以強化國防力量，同時也可創造並且衍生出巨大的經濟商機。

他表示，國防產業範疇涵蓋陸海空國防裝備，並延伸到太空和資安的新興領域。資安產業主要是由數位發展部所主政，經濟部負責聚焦於5項國防產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具、機器人（狗），以及銜接國際建立供應鏈能量的衛星產業。

國機（艦）國造部分，龔明鑫表示，高教機及海軍艦艇已陸續在交機、交艦中，未來希望可以自行籌建F-16維修能量，目前已經完成372個品項的維修能量及儲備，盼可藉此縮短維修時間。

無人載具發展現況部分，他表示，現在各界要求「非紅供應鏈」，較不喜歡中國大疆，因此給了台灣非常大的機會，因為台灣的製造能力、系統整合能力非常強。

龔明鑫說，經過幾次與國防部共同合作軍用商規無人機原型機開發，成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，集結超過260家業者以及行政院已核定的「無人載具產業發展統籌型計畫」，跨部會5萬訂單加上國防部5萬軍用訂單，10萬台可以讓台灣廠商練兵。

他表示，目前已經逐漸有成效，國防部3000多架已經釋出，代表（廠商）已經達成國防部要求、合規了，事實上，台灣已打入美國第一大無人機廠商Skydio、全球第二大無人機廠商Parrot（法）形成合作的供應鏈關係，訂單達38億元。

至於無人載具未來推動方向，他表示，發展整機系統能量，包括建立認證體系、強化管理規則及測試場域、拓展海外商機爭取訂單、培育無人機操作人才，將舉辦總統盃無人機競賽，培育飛手。

此外，龔明鑫表示，整機部分已經有中東歐、美國、波蘭以及捷克等國訂單，代表台灣已經有無人機的能量，現在是要從基礎開始擴展。

無人船的部分，龔明鑫表示，包括台船、中信、龍德、雷虎等廠商已經同時投入開發，目前雖尚無訂單，但已經開始籌建其技術能量；機器狗部分，透過「公營事業」已經把系統整合出雛形機，約今年底就會發展出來，將來有望爭取全球商機。

衛星發展現況及未來展望，龔明鑫表示，未來推動方向是銜接國際建立供應鏈能量，包括發展次世代衛星設備及晶片、建立衛星驗測實驗室、國際合作計畫如對接國際科研計畫，參與全球低軌衛星實驗網，提升台灣太空產業競爭力。