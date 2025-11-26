民眾黨團支持合理增加國防預算 賴總統不該將人民當作「最後知情者」

有關賴清德總統提出「守護民主台灣國安行動方案」，民眾黨立法院黨團表示，民眾黨團支持合理提升國防預算，然而政府不該恐嚇人民、增添社會恐懼，如果軍費擴張成為長期承諾，政府應該揭示財政可行性，賴政府也不應該把台灣社會當成「最後知情者」。

賴總統上午召開國安高層會議，會後宣布將提出追加國防預算。民眾黨立法院黨團稍早發布聲明，「守護民主台灣」是當前主流民意，各項相應行動方案也必須緊扣此一價值，然而民主不能只是文宣戰，國安更不能淪為口號，如果要談守護民主，不可忽略程序正義，更不能將全體台灣人民與社會當作「被告知的最後知情者」。

民眾黨團表示，賴總統宣示打造「台灣之盾」建立綿密防空網，相關作為值得肯定，民眾黨團支持合理提升國防預算、確實增加國防自主能力，然而過去在多項軍事特別預算當中，屢次發生款項到位卻無法到貨等矛盾狀況，因此未來將嚴格並務實審議預算。

不過，民眾黨團指出，賴總統宣稱「北京當局以2027年武統台灣為目標」，如此敘事與美方報告存在明顯落差，尤其美國總統川普早已公開說過，不認為中共會在2027年對台發動攻擊，身為國家元首有義務基於可靠情報與專業分析，而非以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮。

民眾黨團質疑，為了杜絕灰色侵擾與認知作戰，賴總統要提升「法制作業」確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，問題在於如何清楚定義人民與團體的言論自由紅線，不免讓人想起過去的「團結十講」打掉雜質說，如此行動方案恐將合理化國家權力恣意擴張。

民眾黨團也說，賴總統將協同相關部會成立「常態性專案小組」，然而該專案小組是否會在原有的外交、國安體系之上疊床架屋，至於所謂的「展示守護民主台灣決心」，絕對不可以成為更多的大撒幣、大外宣，更不能以國安為名規避民主監督。

民眾黨團指出，賴總統特別將「財政收支劃分法」與國防特別預算包裹處理，等同於承認該筆預算將造成實質排擠效應，也證明行政院版本並非最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力，對於台灣要對美國投資的金額更是避而不談，國人只能在蒙蔽的資訊瞎子摸象。

民眾黨團表示，賴總統先是在外媒投書「感謝川普總統」，同時承諾將國防預算提升至GDP占比5%，後來才舉行記者會說明特別預算「籌備多時」，打臉行政院長卓榮泰在立法院宣稱「還沒看到」的說法，「行政體系說法相互矛盾，究竟是總統與院長資訊不流通，還是政府刻意迴避國會監督、選擇繞過國人社會，終於露出馬腳？」

民眾黨團說，對美關稅談判結果攸關全民生活成本、物價穩定及產業競爭力，其敏感與重大性絕對不亞於軍費擴張，這種「先投書外媒、後告知國人」模式已經招致廣泛批評，民進黨政府過去更是一再重演資訊不對稱、繞過人民知情權的老路，如果還要持續忽視人民知情權、傷害民主基石，賴總統最終遭致所有台灣人民反噬。