賴總統宣布1.25兆國防預算 馬文君批驕其妻妾：先幫軍人加薪

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導

賴清德總統投書外媒宣布將推出400億美元（新台幣約1.25兆）國防特別預算預算。國民黨立委馬文君說，賴總統大談400億美元特別預算前，應先幫志願役加薪、改善待遇，唯有留住人才，國防才能真正強，才能展現保衛台灣的決心；馬文君也說，政府要清楚說明財政來源，是否排擠國內其他預算。

馬文君指出，賴總統要將國防預算拉高到GDP5%，她尊重強化國防方向，但這麼大預算，政府要清楚說明財政來源，會不會排擠國內其他預算，不能只喊數字、不談影響。

馬文君說，台灣人民目前除戰爭風險外，最擔心國防預算不斷提高、大買軍購武器，會不會掏空台灣、拖垮國內財政，賴總統完全不想對國會溝通、也不想向人民說明，還擺出一副驕其妻妾的嘴臉。政府編列這麼多國防預算，有多少被浪費？

馬文君舉例，國造潛艇海鯤號花500多億，原預計今年11月交艦，但根據國防部長顧立雄說法，海鯤號仍在進行海上測試（SAT）前的裝備測試與調校，何時能交艦還是未知數？未來還有7艘後續艦計畫，如獵雷艦，中間有多少的舞弊情事，政府目前也還沒給全民交代。

馬文君表示，空軍對美採購的66架F-16V戰鬥機，預計2026年交機完成，到現在連1架都還沒交付，這樣的預算控管、軍購品質，能讓台灣人民放心嗎？

馬文君認為，國防預算要花得透明、花得有效，加強國防不是喊喊口號、買買武器，第一線的志願役官士兵才是核心，國軍編現比不斷下降，基層弟兄人才嚴重流失，未來恐沒有軍人操作武器，這都是比大買軍購更迫切、更重要的問題。

國防預算 馬文君 軍購

