鄭麗文批賴清德1.25兆國防預算玩火民進黨嗆：又幫中國大陸講話

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天宣布，將提出規模達1.25兆元的國防特別預算，國民黨主席鄭麗文以「賴總統在玩火」回應，並指出賴清德讓台海變成火藥庫，把台灣變成兵工廠。民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文說國防特別預算會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法實在不可理喻也非常奇怪，鄭麗文怎麼會這時候又幫中國講話。

吳崢指出，賴總統講得非常清楚，強化國防預算是要防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標非常明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業。台灣長期以來，跨黨派歷任總統的國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者；反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定，例如近期要在黃海實彈演訓，這兩年共機、共艦不斷騷擾周邊海域，甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢說，這樣的狀況下當然要強化自身防衛的能力，這才是保護國人的負責任政府該做的事，鄭麗文怎麼會這時候又幫中國講話，附和中共論調？這非常奇怪。

吳崢表示，對於鄭麗文這種言論，賴總統今天在記者會也有比喻，就好比在家裡裝監視器、安全系統，就有人跳出來說這是挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話，這就讓人想起來，鄭麗文之前到中國錄影時，說來台海騷擾的共機、共艦，是因為對台海有管轄權。

吳崢指出，鄭麗文這種為共宣傳的言論，不知道當上國民黨主席後有無改變論述，若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。

