台灣提兆元國防特別預算 美議員：展現自我防衛決心

因應中國威脅，總統賴清德今天宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美國重量級議員韋克爾表示，這展現了台灣在自我防衛方面的決心，他也向台灣立法委員喊話，迅速完成這項特別預算的立法。

賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費。

總統表示，這將用於打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

對於台灣宣布這項特別預算，美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）透過聲明表示，這再次展現了台灣在自我防衛方面的決心與承諾，「這項增加國防支出的提案顯示台灣是意志堅定的夥伴，具備能力且願意分擔在其區域內嚇阻侵略的重擔」。

曾於今年8月底訪台的韋克爾也說，鼓勵台灣的國會議員與賴政府進行跨黨派合作，迅速完成特別預算的立法。「這樣一來，將能展現面對和台灣防衛急迫需求相關的事務時，合理的政治分歧可以被擱置」。

另外，參院軍委會海權小組主席史考特（RickScott）在X平台發文表示，「很高興看到我們的親密盟友台灣今天宣布特別國防預算」。

被視為美國總統川普（Donald Trump）盟友的史考特寫道，這項特別預算清楚傳達台灣對履行自身責任、投資自我防衛的承諾，並與美國在該區域持續深化夥伴關係。