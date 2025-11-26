快訊

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

台灣提兆元國防特別預算 美議員：展現自我防衛決心

中央社／ 華盛頓26日專電
美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（右）。（中央社）
美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（右）。（中央社）

因應中國威脅，總統賴清德今天宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美國重量級議員韋克爾表示，這展現了台灣在自我防衛方面的決心，他也向台灣立法委員喊話，迅速完成這項特別預算的立法。

賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費。

總統表示，這將用於打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

對於台灣宣布這項特別預算，美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）透過聲明表示，這再次展現了台灣在自我防衛方面的決心與承諾，「這項增加國防支出的提案顯示台灣是意志堅定的夥伴，具備能力且願意分擔在其區域內嚇阻侵略的重擔」。

曾於今年8月底訪台的韋克爾也說，鼓勵台灣的國會議員與賴政府進行跨黨派合作，迅速完成特別預算的立法。「這樣一來，將能展現面對和台灣防衛急迫需求相關的事務時，合理的政治分歧可以被擱置」。

另外，參院軍委會海權小組主席史考特（RickScott）在X平台發文表示，「很高興看到我們的親密盟友台灣今天宣布特別國防預算」。

被視為美國總統川普（Donald Trump）盟友的史考特寫道，這項特別預算清楚傳達台灣對履行自身責任、投資自我防衛的承諾，並與美國在該區域持續深化夥伴關係。

國防預算 國防部 川普 國防支出

延伸閱讀

總統：國防特別預算投資在和平與台灣安全 盼在野支持

谷立言：1.25兆元國防特別預算 對嚇阻挑戰不可或缺

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴總統提1.25兆特別預算…李彥秀：財政無法樂觀 2030年才有賸餘

相關新聞

賴總統提2027武統台灣說…游淑慧曝股市嘆：劇碼成狼來了

賴清德總統今主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會公布2項行動方案，包含未來8年將投入1.25兆國防軍購經費。致詞也提到...

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億...

【重磅快評】狠花400億美元軍費 賴清德當自己是浪漫台獨騎士？

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰...

台灣提兆元國防特別預算 美議員：展現自我防衛決心

因應中國威脅，總統賴清德今天宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美國重量級議員韋克爾表示，這展...

賴總統宣布1.25兆國防預算 馬文君批驕其妻妾：先幫軍人加薪

賴清德總統投書外媒宣布將推出400億美元（新台幣約1.25兆）國防特別預算預算。國民黨立委馬文君說，賴總統大談400億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。