F-16V至今連一架都未交付 馬文君促軍購更透明國防別成黑箱

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布台灣將大幅調升國防支出，明年編列至GDP 3.3%，2030年提高至5%，並自2026年至2033年間規劃400億美元特別軍購預算。立委馬文君質疑，政府未向國會及人民清楚說明財源及對國內財政的影響，恐排擠其他重要支出，要求國防預算應更透明。

賴清德總統藉外媒平台公布重大國防政策，引發朝野關注。馬文君指出，總統繞過國會與國人，直接在國際媒體宣布台灣未來十年的國防擴張方向，不僅欠缺民主程序，也未說明巨額預算將如何籌措，更未評估是否將壓縮國內民生與產業等其他部門的財政規畫。

馬文君表示，民眾憂心的不僅是戰爭風險，更擔心國防預算持續增加、大幅採購軍備是否會「掏空台灣」。她指稱，賴總統強調提升國防支出至GDP 5%，卻沒有提出完整配套，也未就預算編列、財政承擔與施政優先順序向立法院充分報告。

她並點出過去國防支出中的執行疑慮，包括國造潛艦「海鯤號」投入逾500億元，原定今年11月交艦，仍停留在裝備測試與調校階段，交艦時程未明；獵雷艦案先前爆出舞弊，政府至今仍未對外說明始末；空軍向美方採購的66架F-16V新式戰機，預計2026年交機完成，但目前仍無一架交付，進度嚴重落後。

馬文君強調，國防預算「花得透明、花得有效」比單純提高金額更重要。她指出，國軍編現比持續下滑、志願役官士兵留不住等結構問題更為迫切，若缺乏人力，未來即便添購再多武器，也恐面臨「無人可用」的窘境。

她呼籲，政府在討論400億美元特別預算前，更應優先改善基層官兵待遇、提高志願役薪資與福利，才能真正強化國防能量，展現保衛台灣的決心。