快訊

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

聽新聞
0:00 / 0:00

F-16V至今連一架都未交付 馬文君促軍購更透明國防別成黑箱

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統宣佈大幅增加國防預算到GDP5%，立委馬文君質疑跳過國會監督，恐掏空台灣。圖／本報資料照片
賴清德總統宣佈大幅增加國防預算到GDP5%，立委馬文君質疑跳過國會監督，恐掏空台灣。圖／本報資料照片

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布台灣將大幅調升國防支出，明年編列至GDP 3.3%，2030年提高至5%，並自2026年至2033年間規劃400億美元特別軍購預算。立委馬文君質疑，政府未向國會及人民清楚說明財源及對國內財政的影響，恐排擠其他重要支出，要求國防預算應更透明。

賴清德總統藉外媒平台公布重大國防政策，引發朝野關注。馬文君指出，總統繞過國會與國人，直接在國際媒體宣布台灣未來十年的國防擴張方向，不僅欠缺民主程序，也未說明巨額預算將如何籌措，更未評估是否將壓縮國內民生與產業等其他部門的財政規畫。

馬文君表示，民眾憂心的不僅是戰爭風險，更擔心國防預算持續增加、大幅採購軍備是否會「掏空台灣」。她指稱，賴總統強調提升國防支出至GDP 5%，卻沒有提出完整配套，也未就預算編列、財政承擔與施政優先順序向立法院充分報告。

她並點出過去國防支出中的執行疑慮，包括國造潛艦「海鯤號」投入逾500億元，原定今年11月交艦，仍停留在裝備測試與調校階段，交艦時程未明；獵雷艦案先前爆出舞弊，政府至今仍未對外說明始末；空軍向美方採購的66架F-16V新式戰機，預計2026年交機完成，但目前仍無一架交付，進度嚴重落後。

馬文君強調，國防預算「花得透明、花得有效」比單純提高金額更重要。她指出，國軍編現比持續下滑、志願役官士兵留不住等結構問題更為迫切，若缺乏人力，未來即便添購再多武器，也恐面臨「無人可用」的窘境。

她呼籲，政府在討論400億美元特別預算前，更應優先改善基層官兵待遇、提高志願役薪資與福利，才能真正強化國防能量，展現保衛台灣的決心。

國防預算 馬文君 國防支出

延伸閱讀

俞大㵢「國防花多少錢不是問題」 馬文君：恐向美傳遞錯誤訊息

「全民安全指引」增賴總統署名 馬文君：不如「題詩」信賴感加倍

國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

相關新聞

賴總統提2027武統台灣說…游淑慧曝股市嘆：劇碼成狼來了

賴清德總統今主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會公布2項行動方案，包含未來8年將投入1.25兆國防軍購經費。致詞也提到...

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億...

【重磅快評】狠花400億美元軍費 賴清德當自己是浪漫台獨騎士？

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰...

台灣提兆元國防特別預算 美議員：展現自我防衛決心

因應中國威脅，總統賴清德今天宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美國重量級議員韋克爾表示，這展...

賴總統宣布1.25兆國防預算 馬文君批驕其妻妾：先幫軍人加薪

賴清德總統投書外媒宣布將推出400億美元（新台幣約1.25兆）國防特別預算預算。國民黨立委馬文君說，賴總統大談400億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。