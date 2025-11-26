影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

賴清德總統投書美國「華盛頓郵報」，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（新台幣約1.25兆元）國防預算，彰顯捍衛民主的決心。國民黨主席鄭麗文今天在中常會上嗆「賴總統，您在玩火啊！」，希望賴清德總統要三思。

鄭麗文表示，賴政府所提的1.25兆新台幣國防特別預算，連同明年度國防軍事支出總預算9495億，必須舉債2000多億，另外還有兩項特別預算也要舉債1千08億，若加上賴總統所提1.25兆國防特別預算，光是今年度舉債規模就要突破5千億，已經遠超過法定舉債上限。對於應該要有的財政紀律，以及產生嚴重的排擠作用，賴總統與國安團隊都沒有任何考量嗎？如何永續、維持世代正義來支持如此龐大的國防支出？這點賴總統沒有給任何說明，也沒有提出任何可行的方案，也沒有向全民報告，沒有跟國會說明，進行專業的討論，就直接對外國媒體投書。如此自貶身價、自毀國格，國民黨難以接受。

鄭麗文質疑：「請問中華民國還是民主國家嗎？所有預算特別條例不用經過國會嗎？難道國會形同虛設嗎？應該要有的程序正義、民主程序通通被跳過，難道台灣跟美方沒有正式的管道嗎？要用投書方式宣布如此重大的國家政策，史上第一遭，這背後的考量是什麼？這顯然是非常重大的決策失誤，嚴重損害中華民國的國家國格與元首應有的格局。」