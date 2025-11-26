賴總統：中國大陸動輒複合式威脅周邊國家 「非大國應有作為」

賴清德總統今天宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算，賴總統強調，印太和平穩定是區域國家的責任，中國作為此地區大國，須體現大國責任，動輒對周邊國家複合式威脅與攻擊，並非一個負責任大國應有的作為。

賴清德總統上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，事後在總統府大禮堂舉行記者會宣布，為籌建因應未來戰爭型態關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，將在2026至2033年投入1兆2500億元經費。

日本媒體關切，日本首相高市早苗就「台灣有事」發表相關言論以來，中國已對日本採取各項措施，在此情勢上，台灣如何在國際社會扮演角色，而今天召開的國防預算記者會，是想向國際社會傳達什麼訊息。

賴總統回應，高市首相是基於維護印太和平與穩定，所以才在跟美國總統川普、中國國家主席習近平見面時分別提出來，高市在國會答詢時也是基於此立場，因此希望中國能夠了解，印太和平與穩定是印太區域國家的責任。

賴總統強調，中國作為印太地區的大國，必須體現大國的責任，動不動對周邊國家遂行複合式威脅與攻擊，「這並非一個負責任大國應有作為」。