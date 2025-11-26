快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

國防部：投資國防即投資和平 嚴謹態度執行兆元預算

中央社／ 台北26日電

總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元追加國防預算。國防部表示，「投資國防即投資和平」，台灣站在第一島鏈與民主世界前緣，會與友盟持續加強合作，國防部也將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，籲請民眾支持、共同努力捍衛國土家園。

總統賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，事後在總統府大禮堂舉行記者會，賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，將在2026至2033年投入1兆2500億元經費。

國防部下午發布新聞稿表示，當前台灣正面臨嚴峻安全挑戰，中共襲擾樣態日趨多元，亦壓縮預警時間，面對威脅，國軍奠基於過去10年穩定的國防預算成長及建軍備戰成果，規劃2026年起編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，區分8年籌獲符合防衛作戰實需武器裝備，以展現強烈自我防衛決心。

國防部說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程2026年至2033年，預算上限暫匡1兆2500億元，籌獲項目共「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

國防部說明，這次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」3大特色，期能達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」7大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。

國防部強調，「投資國防即投資和平」，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，會與友盟持續在各層面加強合作，國防部也將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，籲請民眾支持、共同努力捍衛國土家園。

