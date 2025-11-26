1.25兆元國防特別預算 張競：若不思溝通化解危機仍將困死胡同

賴清德總統今天召開記者會宣佈高達1.25兆元的國防特別預算案。中華戰略協會資深研究員張競認為，就國內社會、國際投資市場而言，如此巨額軍事投資不無可能產生反效果。他更提醒，面對艱難的戰略環境，許多問題都不是靠砸錢就能解決，賴政府假如不認真思考化解危機溝通對話，最後還是會困在死胡同之中。

張競首先質疑，這項訊息早已透過賴總統向華盛頓郵報的投書公開揭露，平心而論就先後次序來說，先告知外人再向台灣民眾說明，難道總統的頭家不能夠率先知道？被告知的次序還要排在外國媒體之後，實在讓人覺得相當遺憾。

張競指出，綠營執政以來，對於國防軍事預算向來都是出手大方，最大的原因就是感受到高度威脅，這種高度威脅源於兩岸關係不睦、政治矛盾激化所致。如今再投入高額國防預算，積極整建軍備，假如能夠獲得國人正面回應，對於執政者而言當然是划得來。

然而，台灣社會對於永無休止的軍事預算，早就浮現負面聲浪，對於許多軍事投資案，各項質疑與指控不斷。當初綠營將立法院審議國防預算，當作國家忠誠度指標，並且針對認真審議預算立委，發動各種政治攻訐，但經過選戰檢驗，顯然台灣民眾對於綠營指控並不買帳。如今再度投入大量國防軍事追加預算，最後能否順利刺激選舉票房，還是適得其反，最後造成喪失執政地位，確實值得思考。

張競進一步分析，台灣若要維持經濟繁榮穩定，就必須積極維繫對外貿易，同時更要吸引外資流入，產生就業機會。但是對於國際社會產業經營者來說，穩定安全社會環境，不虞戰爭衝突風險，確實是投資評估優先要項。就此點來說，投入如此高之國防追加預算，實在非常有可能弄巧成拙，讓台灣投資風險係數無端升高，等到投資人與台灣民眾受到影響後，對綠營選舉票房更可能產生負面打擊。

張競說，平心而論，就算是戰略白癡都知道台北無法與北京展開軍備競賽。在國防軍費上加碼，完全無法對中國大陸決策體系產生任何戰略嚇阻效應，假若台北認為砸下1.25兆新台幣可以讓解放軍不敢來犯，北京更可以砸下5.21兆人民幣宣示決心。

張競最後提醒，國軍面對艱難戰略環境與嚴峻挑戰，專業人員大量流失是最關鍵問題，許多問題都不是靠砸銀子能夠解決，賴清德政府提出巨額國防追加預算案，在相當程度上，其實是診斷錯誤更是投錯藥方。最重要的是不論增加多少國防預算，假如不去認真的化解危機溝通對話，最後還是會困在那個死胡同中。