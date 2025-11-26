快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

總統：中共攻台必射飛彈 台灣之盾目標在保存戰力

中央社／ 台北26日電
賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。聯合報記者林澔一／攝影
賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。聯合報記者林澔一／攝影

總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元追加國防預算，賴總統表示，中共若對台攻擊必發射飛彈，因此要保存國軍戰力，也要能有效保護關鍵設施；國防部長顧立雄指出，除建立共同作戰圖像，也要完善火力協調、精進攔截率。

賴總統上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，事後在總統府大禮堂舉行記者會，出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府秘書長潘孟安等人。

賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，將在2026至2033年投入新台幣1兆2500億元經費；顧立雄說明，將聚焦「空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益」7大目標。

媒體詢問，中國目前共擁有上千枚可攻台的飛彈，而賴總統所宣示的台灣之盾如何整合現有國軍戰力，以及能否抵禦共軍飛彈的飽和攻擊。

顧立雄回應，建構重層防禦綿密防空網的重要方向，就是「導入人工智慧」，並建立能夠快速反應的戰場決策系統，將現有不管美製、自製，從偵測到攔截端整合同樣的戰場管理系統，來據此建立共同作戰圖像，達到完善火力協調、精進攔截率，這是國軍所努力的方向，未來也將依照賴總統政策指導，盡速完成籌建台灣之盾。

賴總統補充說明，台灣之盾要達到「高中低空分層防禦」、「導入人工智慧」及「高度感知、有效攔截」3個目標。可以想見中共飛彈越來越多，若對台發動攻擊必定發射飛彈，因此需要保存國軍戰力，也要能有效保護國家關鍵基礎設施，並確保民眾生命財產安全。

國防預算 賴清德

延伸閱讀

顧立雄：1.25兆特別預算三目標 台灣之盾、AI戰場決策、非紅供應鏈

陸海警船入釣魚台海域 顧立雄：進入應變區我方會處置

立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

共艦排字「從從容容」 顧立雄：台灣自由民主才真「從從容容」

相關新聞

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億...

【重磅快評】狠花400億美元軍費 賴清德當自己是浪漫台獨騎士？

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰...

影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

賴清德總統投書美國「華盛頓郵報」，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元國防預算，彰顯捍衛民主的決心。國...

賴總統：中國大陸動輒複合式威脅周邊國家 「非大國應有作為」

總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算，賴總統強調，印太和平穩定是區域國家的責任，中國作為此地區大國，須體...

特別預算1.25兆元 國防部：確保資源穩定集中、加速獲得所需戰力

賴清德總統今天宣布「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，國防部表示，特別預算上限暫匡列1兆2500億元，採購「遠程精準打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。