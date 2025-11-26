增國防預算是挑釁？ 賴總統：有小偷才裝監視器

「家裡可能有小偷才會裝監視器，中國想要併吞台灣，我們才增加國防預算！」總統賴清德26日於記者會上，被記者問到為何增加國防預算時如此回應，並呼籲在野黨不分立場支持特別預算與總預算。針對《財劃法》，賴總統也呼籲立法院朝野繼續協商，否則中央未來連救災都很難推動。

和解以實力為後盾

賴總統26日於記者會接受媒體提問。有記者問說，如今總預算尚未通過，院版《財劃法》被退回，國民黨主席朱立倫說反對國防預算增加到GDP的5%，要如何與在野黨溝通？賴總統回應說，總預算攸關各部會對國家的建設，希望在野黨能交付委員會審查，對行政院提出必要監督後迅速通過。

至於國防特別條例與預算，賴總統強調，這是台灣面臨中國威脅必要的投資，希望在野黨可以支持，雖然加入這些預算，但整體國防預算還未達到GDP的5%，若要與中國和解，也要以實力作為後盾，若沒有實力的和平無法保障國家利益，容易淪為投降的後果。

因應中國文攻武嚇

媒體質疑，投入1.2兆國防特別預算，如此高額國防預算是否受到美方施壓？賴清德強調，不可以本末倒置，是因為中國文攻武嚇的趨勢增加，為了保護國家安全、維護自由民主生活方式與經濟發展，不得不進行這樣的努力。他也比喻說，民眾家中安裝監視器，不是因為鄰居的壓力，而是擔心小偷入宅偷竊。

記者會最後，賴總統特別針對《財劃法》表示，台灣的經濟一直在進步，雖然馬前總統沒有達成其「633」目標，但年均經濟成長率也有2.8%，前總統蔡英文任內年均3.2%，股市從8千點成長到2.8萬點，今年經濟成長率有機會到6%，若持續下去，之後國民所得有望突破4萬美元，比日本與韓國高，這是全民歷年來努力的成果，如此才會有稅計賸餘提升國防預算與推動社福政策。

中央未來難救災

「《財劃法》要合理分配，中央才能夠施政！」賴總統強調，在野黨兩次修法讓國家必須要舉債5千多億，已經違反《公債法》，且立法院明知行政院將提版本，卻直接逕付二讀，缺乏與社會、行政院溝通，沒有採納行政院版本的《財劃法》很難推動，他請立法院朝野黨團繼續與行政院協商，否則颱風、豬瘟等未來都無法協助。

