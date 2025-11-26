總統：國防特別預算投資在和平與台灣安全 盼在野支持

快訊

中央社／ 台北26日電
賴清德總統（左）中午在總統府舉行記者會，邀請國防部長顧立雄（右）等人與會，說明「守護民主台灣國安行動方案」。聯合報記者林澔一／攝影
總統賴清德今天宣布，預計未來8年，即2026年至2033年間共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。賴總統強調，這筆國防特別預算是必要的投資，而且是投資在和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。

賴總統上午9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會。

賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

媒體提問，明年度總預算立法院尚未通過，總統是否有信心這筆特別預算能在立院闖關。國民黨主席鄭麗文曾說反對將國防預算增加到GDP的5%，國民黨認為若兩岸和解就不用把錢投資在軍備，未來如何與朝野立委溝通，以獲得支持。

賴總統表示，國防特別預算與中央政府總預算，性質上有些不同，中央政府總預算是年度預算，涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨能夠迅速交付委員會審查，也可以對行政院提出必要的監督，讓整個預算能夠迅速通過，這樣的話，國家推動各項建設，進行各項發展的時候會順利。

至於國防特別預算，總統說，台灣面臨中國的威脅，這筆國防特別預算是必要的投資，「而且我們是投資在和平，也投資在台灣安全」，當然希望在野黨能夠支持，這筆預算加上去後，並沒有達到GDP的5%，政府希望明年能夠達到GDP的3%以上。

賴總統強調，更重要的是，如果要進行和解也必須要有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解，是沒有辦法保障國家的利益，更何況沒有實力後盾的和解，也容易淪為投降的最後結果。

他說，希望在野黨能不分立場支持國家安全，才有辦法保障大家的生活方式，經濟才有辦法持續發展，希望朝野能夠支持，也請社會能夠了解並支持這筆國防預算。

