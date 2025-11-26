設專案小組反制中國 一國兩制為底線

「『一國兩制台灣方案』是台灣與中國交流的絕對底線！」總統賴清德26日針對增加國防預算發表演說，並提出2大行動方案，內容包括設立專案小組反制中國、強化事實揭露與17項策略、確定一國兩制台灣方案為交流不可觸碰的底線；國防方面，將強化「台灣之盾」防空系統，健全採購機制、兵力結構優化與國防產業行動方案。

總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布我國將提出4百億美元（約1.25兆台幣）的國防特別預算，希望在2030年前使我國國防預算佔GDP的5%，包括採購新型武器重大軍購案、加速打造「台灣之盾」防空系統、投資尖端科技、強化軍民合作，並尋求與信任夥伴與盟友建立更緊密的安全合作。

妥協只會換得戰禍

「與侵略者妥協，只能換得無止境的戰禍與奴役！」賴總統最後還強調，捷克當初割讓給納粹德國，最後仍引發二戰；西藏當初與中國簽訂17項和平協議，結果西藏人民的血泊成為解放軍腳下的紅色高原，台灣的存在不是侵略者破壞現狀的藉口，盼朝野攜手，守護中華民國台灣的民主自由。

賴總統也於中午所召開的記者會中對外強調，中國對印太威脅加劇，包括海上灰色地帶、假訊息與認知操作，讓我國深感不安，且北京以武統台灣為目標，升高演習與侵擾，企圖併吞台灣，升高法律戰、心理戰與輿論戰，企圖將「民主台灣」變成「中國台灣」，因此必須採取具體方案反制。

建立受害者保護機制

「要打造堅強民主防衛機制！」賴總統宣布，將成立常態性專案小組，研擬行動計畫，加強國際與國內戰略溝通、歷史敘事與法律戰論述，反擊北京破壞現狀行為；同時要強化事實揭露，加強各界對北京干預內部事務的警覺；落實推動《國安十法》立法；針對中共跨境鎮壓，將建立受害者通報聯繫與保護機制，強化跨國合作保護潛在受害者。

「一國兩制台灣方案是絕不可觸碰底線！」賴總統強調，會以此作為政黨與法人團體與中國交流的制度性規範。針對國防部分，將於2026到2033年投入1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》與其預算，會請主計總處與財政部做好財務規劃，強化建構「台灣之盾」防空系統，國防部也會健全採購機制，加速裝備獲得與建軍期程。

發展國防經濟

之後相關作為還包括兵力結構優化、儘速制定國防與軍工產業發展的行動方案、強化高科技保護管制與強化社會溝通。

賴總統最後強調，如今仍有人認為堅持民主、擁有自由是對中國的挑釁，若能割捨部分自由、犧牲主權，屈辱接受變成中國台灣可換取和平，但他認為不應該對侵略者妥協。

