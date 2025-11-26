8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影
賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國防特別預算，是否有來自美方的壓力，賴總統說，主要壓力是來自中國的文攻武嚇與對台統戰滲透，「民眾在家裡監視器，不是因為來自鄰居的壓力，而是自小偷可能入宅偷竊，為了讓住家更安全，才會花錢裝設監視器」。

賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費。

投入1兆2500億元經費是否受到美國施壓，賴總統說，絕對不能倒果為因或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是保護國家安全、維護民主自由的生活方式。主要壓力是來自中國的文攻武嚇、對台的統戰滲透，都有日益增強趨勢，台灣為了保護本身的安全，也維護台海和平穩定，我們不得不進行對國家安全與區域和平的投資。

賴總統說，國家編列特別預算，提高國防力量，也是為了防止中國的併吞，並非來自其他方面。主要動力的就是要保護國家安全以及民主自由的生活體制，以及讓經濟持續發展。

台美關稅談判結果即將揭曉，外媒曾報導指我方將投資美國4000億美元。媒體詢問，這次國防特別預算是否與關稅談判有關？賴總統說，這筆國防特別預算跟關稅談判無關。主要是展現，台灣守護國家的決心，以及對於印太區域和平穩定的承諾。

