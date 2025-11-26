快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

谷立言：1.25兆元國防特別預算 對嚇阻挑戰不可或缺

中央社／ 台北26日電

賴總統今天宣布將提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國在台協會處長谷立言透過社群媒體表示歡迎，並強調此投資對嚇阻威脅全球和平與繁榮所面臨挑戰「不可或缺」，期望台灣各政黨找到共同立場。

總統賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議後，在總統府大禮堂舉行記者會，親上火線宣布，將提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算。

總統府記者會一結束，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）旋即透過AIT官方臉書發文指出，賴總統宣布新台幣1.25兆元的國防特別預算，AIT對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷立言表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言提到，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟、促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

谷立言強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

國防預算 谷立言

延伸閱讀

南韓拼國防出口！軍火便宜交貨快 搶佔中東、歐陸市場

賴清德投書外媒提1.25兆國防預算 醫引數據提醒「更要靠嘴巴」

賴總統表態將編1.25兆國防特別預算 許宇甄：當代袁世凱賣國求榮

拒吃黑箱國防特別預算 藍委：堅持軍人加薪依法編列

相關新聞

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億...

【重磅快評】狠花400億美元軍費 賴清德當自己是浪漫台獨騎士？

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰...

影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

賴清德總統投書美國「華盛頓郵報」，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元國防預算，彰顯捍衛民主的決心。國...

賴總統：中國大陸動輒複合式威脅周邊國家 「非大國應有作為」

總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算，賴總統強調，印太和平穩定是區域國家的責任，中國作為此地區大國，須體...

特別預算1.25兆元 國防部：確保資源穩定集中、加速獲得所需戰力

賴清德總統今天宣布「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，國防部表示，特別預算上限暫匡列1兆2500億元，採購「遠程精準打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。