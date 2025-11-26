賴總統今召開國安高層會議 提出兩大具體行動方案

賴總統26日指出，今早召開了國安高層會議，為因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》、推動《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》。

賴總統指出，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

賴總統表示，不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣；武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權。

對此，賴總統也提到，因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。第一項行動方案是：《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》。民主台灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2,300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現況，堅決反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分。

具體做法包括，政府將成立跨部會常態性專案小組，以「民主台灣 vs. 中國台灣」為主軸，推動國際與國內的戰略溝通、歷史敘事與法律戰反制，結合社會力量與友盟支持，正面揭露中國破壞現狀的行為。行政院也將在重大施政與選舉期間，強化對中國介入的評估與資訊透明，讓國人更清楚認識北京推動「強制性統一」的手法，提升社會警覺、凝聚國家認同。

賴總統提到，今年三月發布的「十七項因應中國統戰滲透策略」已初見成效，政府將持續落實，並加速推動國安領域的法制作業，提升國家安全韌性。面對中國的跨境鎮壓，政府將建立受害者通報保護機制，並加強與友盟合作，對涉入中國鎮壓的在地協力者法律嚴懲。同時，政府將透過政策宣示、立法院決議與公民社會行動，明確確立「一國兩制台灣方案」為台灣不可碰觸的紅線，並建立與中國交流的透明規範，避免北京利用內部矛盾推動統戰。

賴總統說，第二項，強化國防戰力與國防產業，和平必須靠實力。面對中國軍事威脅升高，台灣作為第一島鏈關鍵位置，需承擔更大自我防衛責任。政府以「拒止、韌性、智慧化」為策略，設定三階段目標：2027 年達成高戰備嚇阻能力；2033 年建成全面韌性、防衛能力；最終建立可永久捍衛民主台灣的國防力量。

賴總統強調，明年度國防預算將突破 GDP 3%，並在 2030 年前提高到 5%，展現強化國防的決心。國防部已完成《強化防衛韌性與不對稱戰力計畫採購特別條例》，未來八年將投入 1 兆 2,500 億元，用於打造「台灣之盾」先進防空系統、AI 精準決策作戰體系，以及深化國防自主與防衛產業能量。行政院將協助預算審查、財源規劃，避免排擠其他施政。國防部則將加速採購與建軍流程，導入新科技、優化兵力結構、訓練與後勤配套。

賴總統說，增加國防支出不只是防衛投資，也將帶動國防產業鏈升級。特別預算中相當比例將投入國內工程與委製，可創造可觀產值與高科技就業。台灣在半導體、ICT、AI、精密製造等領域具全球優勢，能在新一代軍工產業扮演關鍵角色，推動產業升級與經濟成長。政府亦將研訂國防與軍工產業行動方案，強化高科技管制，打造「非紅供應鏈」，深化與友盟國家的合作。

最後，賴總統強調，政府將強化社會溝通，凝聚全民共識，貫徹「投資國防、投資和平、投資台灣未來」的核心理念。