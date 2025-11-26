賴清德投書外媒提1.25兆國防預算 醫引數據提醒「更要靠嘴巴」

賴清德總統投書華盛頓郵報感謝美國總統川普，也將提出400億美元的追加國防預算。時事評論家、醫師沈政男提醒賴政府，別忘了大陸國防預算是台灣12倍，更別忘了「中國人吃草可活1年」；台灣安全絕不是建立在國防預算的基礎上，而是兩岸關係的緩和與提升，並強調「國防不只靠武器，更要靠嘴巴」。

沈政男指出，賴清德投書華盛頓郵報，感謝川普透過力量追求和平？讓國際社會更安全？但俄烏停火了嗎？以巴衝突呢？賴還承諾台灣將在二〇三〇達成國防預算為GDP五%的水平。「人家（川普）追求的是，ABBA那首招牌歌：錢錢錢！」

他狠酸，川普因為愛錢，退出許多國際多邊機制，將來如果世界出事，要談和更不容易。而2024台灣總統競選政見公報，僅看到柯文哲提出「國防預算達GDP 3%」，賴清德只說「提升嚇阻防衛能力」。為什麼沒說數字？因為，川普還沒開口！

賴清德當時所以說台灣明年國防預算超過3%，根本就是賴清德為了讓川普高興的做法，不在原來的政見規畫裡。既然如此，何不滿足川普說的國防預算應達GDP的10%。畢竟過去台灣在1981年國防預算曾最高達11%，在戒嚴時代平均為9%。

沈政男說，賴清德不是說大陸是境外敵對勢力？綠營不是說台灣島內到處是匪諜？這跟戒嚴與冷戰年代情勢有何差別，這麼危險與急迫，就把國防預算提升到GDP的10%。只是台灣總預算約GDP的11到12%，其他預算剩1到2%能過日子嗎？

不過，國防預算達10%，阿共仔就沒辦法封鎖台灣？別忘了大陸國防預算是台灣12倍，必要時能增加，更別忘了「中國人吃草可活1年」，而台灣2周沒天然氣就倒了。

他強調，「不戰而屈人之兵」，國防不只靠武器，更要靠嘴巴！台灣的安全絕不是建立在國防預算的基礎之上，而是兩岸關係的緩和與提升。棒子夠多，也要跟鄰居好好相處，嘴巴要講話，而非一天到晚繃著臉，在巷口遇到仍相互瞪視不講話。