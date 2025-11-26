快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

聽新聞
0:00 / 0:00

拒吃黑箱國防特別預算 藍委：堅持軍人加薪依法編列

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統投書「華盛頓郵報」，指台灣要增加國防特別預算400億美元。記者胡經周／攝影
賴清德總統投書「華盛頓郵報」，指台灣要增加國防特別預算400億美元。記者胡經周／攝影

賴清德總統投書「華盛頓郵報」，指台灣要增加國防特別預算400億美元；此前，美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）也建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。有藍委斥，賴清德用美國壓力逼台灣內部埋單，他也再次堅定軍人加薪預算必須編列，「國防預算好好編，我們好好看」。

台美關稅談判揭曉前夕，賴總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書華盛頓郵報，強調我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。

國民黨立委賴士葆說，賴清德總統投書「華盛頓郵報」，指台灣要增加國防特別預算400億美元，約合新台幣1.25兆。賴總統投書當中也提到，中國大陸的力量對於第一島鏈的威脅非常大，在此大帽底下，等於我方被要求投資在第一島鏈的非武器設施，賴總統是否要說清楚，投書中提到的400億美元有無包括這些？是外加的還是內含的？

賴士葆表示，賴總統有必要說清楚，為何現在急於宣布，美國至今沒有承諾賣我方武器，若美方承諾賣F-35，增加台灣的防空力量，台灣民眾或許會埋單，現在完全沒有。如此無法認同。

另有不具名藍委表示，賴清德用美國壓力逼台灣內部埋單，以為美國的壓力可以讓台灣政界的人全部屈服，這是權力的傲慢，不懂賴總統到底是美國還是中華民國的總統，或單純是美國軍火商掮客。關於賴總統提的400億美元國防特別預算，這必須要先合理，他舉例2019年買的66架F-16至今仍未交貨，只要是國會議員都要質疑，他不反對國防，但不能開空頭支票叫對方隨便亂填。他很難不懷疑中間無蹊蹺。

該藍委也說，關於年度總預算裡的國防預算，「他們好好編，我們好好看，但要編之前，有些東西（指軍人加薪）依法通過的還是要編」。預算亂花亂編是一回事，不依法行政是另一回事。民進黨現在就是要硬幹，國民黨團現在一定要堅定立場，因為逼他們沒有選擇，今天不是黨團硬是要求，而是合理要求，民進黨做出來的完全不合理，黨團要怎麼緩和？中間完全沒有溝通，完全硬推，「我們當然不能吃下來」。

國防預算

延伸閱讀

菲境內美軍基地升級要台灣埋單 羅智強：賴總統天價軍費買到喪權辱國

賴清德總統投書華郵提1.25兆追加國防預算 民進黨團支持

台灣「正妹議員」挺日水產爆紅！美照瘋傳日網：可愛到嚇一跳

【重磅快評】神社繪馬簽台灣國 憨川自證是薪水小偷？

相關新聞

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億...

【重磅快評】狠花400億美元軍費 賴清德當自己是浪漫台獨騎士？

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰...

賴總統：中國大陸動輒複合式威脅周邊國家 「非大國應有作為」

總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算，賴總統強調，印太和平穩定是區域國家的責任，中國作為此地區大國，須體...

特別預算1.25兆元 國防部：確保資源穩定集中、加速獲得所需戰力

賴清德總統今天宣布「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，國防部表示，特別預算上限暫匡列1兆2500億元，採購「遠程精準打...

總統：國防特別預算投資在和平與台灣安全 盼在野支持

總統賴清德今天宣布，預計未來8年，即2026年至2033年間共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。