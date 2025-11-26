賴總統投書談強化國防 美退將：值得美國全力支持

總統賴清德投書美國重要媒體「華盛頓郵報」，向全球闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略4大重點方向。美國前官員與退役將領分別讚賴總統的行動「朝著正確的方向大步前進」及「值得美國的全力支持」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天刊出賴總統以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defensespending to protect our democracy）為題的投書。

賴總統在投書中先是感謝美國總統川普（DonaldTrump），說由於川普政府採取「以實力帶來和平」的政策，使得國際社會更加安全。

賴總統接著指出，台灣同樣致力確保印太安全，儘管解放軍在台灣周邊的侵擾行為創下紀錄，「台灣依然堅定，以果決態度面對威脅與挑戰」。總統文中也提到，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾。

針對賴總統這篇投書，曾於2019年至2021年、川普第一任期間擔任國家安全顧問的歐布萊恩（RobertO'Brien）在社群平台X發文說：「這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對川普總統也是一項勝利。」

他在貼文中說，「因為自2017年以來，川普總統一直強調中共對台威脅，並呼籲台灣採取適當措施自我防衛，而中華民國賴總統正朝著正確的方向大步前進。」

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也在X發文指出，賴總統寫了精彩的文章也提出很棒的規畫，堪稱一項真正的「實力帶來和平」的倡議，包含400億美元的現代化基金、整合式防空與反飛彈系統（台灣之盾），以及全社會韌性強化措施。

他肯定地說：「這項努力值得美國的全力支持」。

美國聯邦眾議院外交委員會也在X平台轉發投書並發文寫道，賴總統提的國防預算對台灣自身防衛及整個印太地區的安全來說，「是一項重大進展」。這項方案進一步展現台灣是關鍵夥伴，願意投入可觀資源以擊退區域內的敵手。