賴總統投書外媒提追加國防預算 黃國昌：支持合理增加、強力把關

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統投書華盛頓郵報，台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德主持。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統投書華盛頓郵報，他在文中感謝美國總統川普，未來也將提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨支持合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，未來將會務實理性審查相關預算。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天刊出賴總統以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書，內容提及台灣國防支出預計在明年提升至國內生產毛額（GDP）占比3.3%，必且承諾在2030年前將此基準提高至5%，同時也將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，以凸顯捍衛台灣民主的承諾。

針對賴總統的說法，黃國昌回應，根據我國明年度一般預算，國防經費攀升至9500億元，創下歷史新高，賴政府過去也不斷釋放「要透過特別預算的方式，進一步擴大國防採購相關經費」，然而不管是國人還是立法委員，大家都無法具體得知具體內容。

黃國昌說，沒想到賴總統透過投書美國媒體，宣布我國國防經費要再增加至400億美元，換算成新台幣高達1兆2500億元，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，台灣民眾黨對此表達支持，然而絕對不能架空台灣民主，因此在接下來審議的過程當中，民眾黨將會站在務實理性的態度，強力為人民進行把關。

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億...

【重磅快評】狠花400億美元軍費 賴清德當自己是浪漫台獨騎士？

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰...

影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

賴清德總統投書美國「華盛頓郵報」，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元國防預算，彰顯捍衛民主的決心。國...

賴總統：中國大陸動輒複合式威脅周邊國家 「非大國應有作為」

總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算，賴總統強調，印太和平穩定是區域國家的責任，中國作為此地區大國，須體...

特別預算1.25兆元 國防部：確保資源穩定集中、加速獲得所需戰力

賴清德總統今天宣布「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，國防部表示，特別預算上限暫匡列1兆2500億元，採購「遠程精準打...

