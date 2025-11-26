總統宣布追加逾兆國防預算 涉外人士：符合國際趨勢

快訊

中央社／ 台北26日電
賴清德總統投書華盛頓郵報，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德總統蒞臨主持。記者胡經周／攝影
總統賴清德投書「華盛頓郵報」宣布，將提出史無前例規模新台幣1.25兆元的追加國防預算。涉外人士分析，增加國防預算符合國際趨勢，而國民黨是否持續迎合中國、展現脫軌於國際社會，將是國際關注焦點。

中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德投書華盛頓郵報，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。

涉外人士今天分析三大指標，第一，台美有節奏推動國防合作，不受中國影響。該人士說，外界關注川習通話是否談到台灣，但事實上美國立場早就鮮明，對台灣防衛支持只會提升。川普政府這個月宣布第一筆軍售案，未來依據國防特別預算所需，會持續宣布更多對台軍售，雙方合作節奏不受中方影響。

美國聯邦眾議院外委會轉推總統投書，並強調總統提出的國防預算是台灣自我防衛能力及印太地區安全的一大進展。這進一步證明，台灣是一個關鍵的夥伴，願意投入大量的資源來擊敗區域內的敵對勢力。美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（RobertO' Brien）、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也轉推總統投書表示支持。

第二，台灣與國際潮流一致，增加國防預算捍衛國家主權。涉外人士說，近期韓國總統李在明發布國防預算增加8%為6年來之最，日本首相高市早苗也宣布增加國防預算將提前達標。在澳洲、美國、菲律賓，甚至歐洲國家皆大幅提升國防支出前提下，面對中國壓力最前線的台灣不能缺席，將跟上國際潮流，展現守護民主決心。

第三，國際社會立場正面且清晰，在野黨角色關鍵。涉外人士表示，國民黨主席鄭麗文新上任後，已就俄羅斯相關發言使民主國家對她立場遲疑，如今美國等多國已出面肯定台灣增加國防預算，難道國民黨要再度展現自己脫軌於國際社會，立場與中國吻合，這是接下來各國會關注的重點。

