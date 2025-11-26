賴清德總統投書華郵提1.25兆追加國防預算 民進黨團支持

華盛頓郵報今天刊出賴清德總統投書，文中指出因中共對台軍事威脅不斷且日益嚴重，政府大幅提高國防支出捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元的追加國防預算。民進黨立院黨團鍾佳濱表示，這符合世界民主國家潮流，民進黨團表達支持。

鍾佳濱指出，家裡如果經濟變好，越來越有錢了，就會想要裝個保險箱、監視器；國家也是如此，隨著國家越繁榮、越富裕，要增加國防相關預算來守護國家，賴總統這一宣布和現在民主潮流一致。

賴清德在投書文中指出，台灣致力於確保印太安全，盡管解放軍在台灣周邊的侵擾行為創下紀錄，並進行跨越第一島鏈的軍演，台灣依然堅定，以果決態度面對威脅與挑戰。

賴清德說，「為進一步確實履行我們的承諾，我正大幅提高台灣的國防預算」。為了因應北京施壓，台灣國防支出預計在明年提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前將此基準提高至5%，「這將是台灣現代史上最大、持續的軍事投資」。

作為這項努力的一環，賴清德表示，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力，目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻。

民進黨立委沈伯洋表示，賴總統投書非常重要，美國一直在問的就是台灣的抵抗意志，包括國防與民防，且台灣位置很重要，能防止中國潛艦到太平洋，未來可能面對無人機飽和攻擊，要透過更多國防預算來修正，不對稱戰力也希望能有更多採購，現在歐洲也在加強軍備，台灣能不能參與這個產業鏈，相當重要。