快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統召集「守護民主台灣國安行動方案」國安會議 1130記者會說明

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統投書華盛頓郵報，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德主持。(記者胡經周／攝影)
賴清德總統投書華盛頓郵報，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德主持。(記者胡經周／攝影)

賴清德總統25日投書「華盛頓郵報」，強調政府近期會提出史無前例的400億美元國防特別預算案，強調捍衛台灣民主。總統府今稍早發出採訪通知，指出賴總統9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在11時30分舉行記者會。

賴清德總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書「華盛頓郵報」，強調我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴總統並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。

賴總統11時30分的記者會，除將親自發表談話，說明「守護民主台灣國安行動方案」，國防部顧立雄部長也會對各界做出簡報，並回答媒體相關提問。

國防預算

延伸閱讀

籲陳智菡勿關上在野合作大門 何志勇：王金平也認同藍白二階段初選

【重磅快評】神社繪馬簽台灣國 憨川自證是薪水小偷？

賴總統鼓勵赴日觀光？卓榮泰：只是說出國可多選擇日本

功德院長變有錢閒總統 他拿4數字轟賴總統：何不食肉糜

相關新聞

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億...

【重磅快評】狠花400億美元軍費 賴清德當自己是浪漫台獨騎士？

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰...

賴總統：中國大陸動輒複合式威脅周邊國家 「非大國應有作為」

總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算，賴總統強調，印太和平穩定是區域國家的責任，中國作為此地區大國，須體...

特別預算1.25兆元 國防部：確保資源穩定集中、加速獲得所需戰力

賴清德總統今天宣布「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，國防部表示，特別預算上限暫匡列1兆2500億元，採購「遠程精準打...

總統：國防特別預算投資在和平與台灣安全 盼在野支持

總統賴清德今天宣布，預計未來8年，即2026年至2033年間共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。