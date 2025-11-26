賴清德總統投書華郵 宣布將提400億美元追加國防預算、注資對美軍購

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
賴清德總統在華盛頓郵報投書，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德總統蒞臨主持。記者胡經周／攝影
我國總統賴清德在華盛頓郵報投書，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。

賴總統在華郵於美國時間25日刊出的投書文章一開頭，就感謝美國總統川普明確強調美國在全球展現領導力的重要性。他說，美國依然是全球穩定的基石，能夠遏制可能衝突的發生。

賴總統表示，台灣同樣致力於維護印太地區的安全，儘管中國屢屢在台灣周遭進行軍事侵擾，台灣依然保持堅定立場，為了確實履行承諾，正大幅提高台灣的國防預算，預定國防支出到明年將達到國內生產毛額（GDP）的 3.3%，並承諾在2030年前提高到5%，將是台灣現代史上最大規模、最持續的軍事投資。

投書內容指出：「我的政府將提出一項具有歷史意義的400億美元追加國防預算，展現我們捍衛台灣民主的決心。」

賴總統說：「這項具有里程碑意義的方案，不僅將為我們從美國取得大量新的軍事採購提供資金，也將大幅強化台灣的不對稱作戰能力。」

他表示，「透過這樣的做法，我們的目標是讓北京在動用武力的決策上面臨更高的成本與更多不確定性，藉此提高嚇阻效果。」

賴總統表示，會運用台灣的製造優勢來強化國防供應鏈，加速先進系統的部署，並快速回應新興威脅，同時

加速推動「台灣之盾」（T-Dome）的發展，這是一套多層次、整合式的防禦系統，旨在保護台灣免受來自中國的飛彈、火箭、無人機與作戰機的威脅。

賴總統說，在繼續尋求兩岸對話契機的同時，「我們也清楚，台灣的民主與自由不可退讓。我們的立場並非如部分人所稱的憑空期待，而是建立在務實的基礎上。我們將確保台灣的安全與主權不僅靠言語支撐，更要藉由強而有力、果斷的行動來保障」。

