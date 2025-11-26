快訊

最大軍事投資！賴總統投書華郵感謝川普 承諾國防預算增至GDP 5％

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴總統在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。圖／翻攝華盛頓郵報網站

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴總統在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。

賴總統強調說，他想傳達的訊息非常清楚，台灣對於和平與穩定的貢獻堅定不移，指不會有任何國家比台灣更有決心來保衛台灣的未來。

賴總統在投書中表示，台美多年來透過台灣關係法和美國對台6項保證來維持台海的和平與穩定，指台美共同了解到保障印太的自由和繁榮需要清晰度和力量。

賴總統指出，面對來自中華人民共和國前所未見的軍事擴張，再加上共軍在台海、東海、南海，和橫跨整個印太上加強的挑釁行為，突顯出區域和平的脆弱；北京用武力改變現況的意圖愈來愈明顯。

賴總統表示，台灣很感謝（grateful）美國總統川普闡明美國領導地位對世界的重要性；國際社會因為川普政府追求以實力謀和平而變得更安全；賴總統強調說，一個強壯且投入的美國是世界穩定的基石，防止衝突發生。

賴總統指出，台灣同樣堅持捍衛印太地區的安全，就算人民解放軍侵入台灣附近的區域，也就是第一島鏈，台灣仍堅定不移，堅決面對威脅和挑戰。

賴總統提到說，他將大幅增加台灣的國防預算，預計將在明年占台灣GDP的3.3%，他也承諾提高基準線，預計國防預算將在2030年達到GDP的5%，象徵台灣近代史上最龐大的軍事投資。

同時，賴總統說，他的政府也會提出歷史性的400億美元的補充國防預算，不只會資助對美新的軍購，也會大幅加強台灣的不對稱作戰能力，以此來強化嚇阻能力，為北京動用武力的決定注入更大的代價和不確定性。

賴總統說，台灣也會投資最高科技，擴大台灣的國防工業基礎，並與理念相同的國家合作等；賴總統也承諾說，他將加速台灣之盾的發展，以此來防禦中國的飛彈、火箭、無人機和戰機；台灣也會擴大與國內外的夥伴合作。

賴總統說，維持兩岸穩定最適合的方式就是強調軍事升級的代價，指衝突的風險必須永遠大於和平的代價，這在他對台灣國防的改革和他堅定維持兩岸現況當中強調出來。

賴總統說，台灣會繼續追尋兩岸對話的機會，但強調說台灣的民主和自由不容談判；台灣會保持冷靜，不是因為一廂情願的想法；台灣不只會用言詞，也會用健全、果斷的行動來確保其安全和主權。

