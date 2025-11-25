陽光行動／減廢難題 循環杯殘留口紅印 消費者不敢用

環境部推動擴大使用循環餐具，要克服的難題不少，例如曾發生循環杯上有未洗淨的口紅印，讓消費者不放心容器的清潔，用後歸還的便利性、衍生的成本是否轉嫁消費者或外送員、店家，都攸關成敗。

環境部從二○二三年起要求連鎖便利商店、速食店須有百分之五門市提供循環杯（外借杯）租借服務，由業者提供可重複使用的杯子，給消費者盛裝飲品外帶，之後限期歸還至特定回收點。但傳出有民眾拿到殘留口紅印的循環杯，讓許多網友直呼不敢用。

台北市環保局科長林鈺惠說，從清洗流程與檢驗數據來看，循環杯的清潔要求高，必須消毒殺菌，其實比自己洗的杯子還乾淨。

但台南的王姓基層員警說，就是沒時間、不方便外出才會叫外送；他曾用過一次循環容器點外送飲料，杯子洗乾淨送到回收站，覺得很麻煩，不如用自帶杯去門市買還有減五元優惠，所以後來沒再用過，除非有誘人的循環杯優惠方案。

另一名廖姓偵查佐和陳姓國小老師都沒聽過循環容器，直覺很不放心，也不贊同政府強制推行。陳老師說，政府若要強制推動外送使用循環容器，業者肯定會將成本轉嫁消費者，造成外送價格更貴。

綠色和平組織減塑專案主任莊筱庭說，推廣使用循環容器，關鍵是借還點要多、容器要規格化、收回的逆物流要方便，借還率才會提高；但使用大量循環容器仍耗費不少資源，只是過渡方案，最佳解方還是推動消費者自備容器。

三年前環境部推動四大連鎖超商業者應提供自備杯者至少五元優惠，北市環保局巡訪統計，北市民眾自備杯率原為百分之十，五元優惠政策推出後，今年已倍增至百分之二十一；未來的宣導力道也將轉向提倡民眾自備杯。

北市環保局副局長盧世昌認為，中央要推外送用循環容器，要有明確政策創造市場規模，例如每年要有使用率的目標值，才有業者願意長期投資。