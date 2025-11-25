聽新聞
陽光行動／學者促建循環系統 外送平台扛責

聯合報／ 記者袁志豪李柏澔鄭朝陽／專題報導

紙容器垃圾量大增，環境部長彭啓明曾表示要推動外送平台提供循環容器，且政策上路不可造成民眾額外負擔；但實際觀察發現，點外送願意用循環容器者少之又少。專家認為，環境部試辦的政策見樹不見林，應該立法要求外送平台善盡社會責任，建立循環餐具收運、清洗系統，才能根本解決問題。

台南市外送平台首創與循環容器業者合作，中西區角鑄燒餃子店鄭姓老闆是合作餐飲業者之一。他說，循環容器用到現在，沒有滲漏、衛生的客訴，品質很好，但至今每個月下單的餐飲不到十筆，民眾用完要歸還，回收點又不普遍，也沒有減價折扣，「嫌麻煩」拉低了配合意願，其他合作業者也有類似心聲。

環境部表示，一次用產品減量政策已擴大到塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管、零售商品包裝和網購包裝等六種品項，尚未納入紙餐盒，且採循序漸進原則及以示範場域與重點業種試行，視成效逐步擴大實施範圍。

環境部坦言，目前擴大推行循環容器，因店家空間不足，難妥善存放與清洗容器，加上回收、清洗及運送等相關成本增加，降低參與意願；民眾用紙杯、紙碗習慣尚難完全改變，借用意願較低。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，外送餐飲製造大量垃圾，外送平台業者對源頭減量應負起企業的社會責任，環境部應趁訂定「資源循環促進法」草案，比照歐盟作法納管外送平台，規範外送平台每年提出垃圾減量率與作法，才能一勞永逸。

劉銘龍說，若立法規範，外送平台須設計輕量、不外漏等循環容器，也要打造清洗消毒容器的標準化工廠，透過減少向店家抽成的誘因，讓店家樂於配合；由於外送平台就是封閉型的逆物流系統，很容易向消費者收回容器。政府可視執行績效適當補助。

看守台灣協會秘書長謝和霖支持立法規範，呼籲環境部不要怕得罪財團。他說，紙容器垃圾氾濫已討論多年，環境部除准許紙容器作為塑膠容器的替代材質，遲未納入減量管制，還只推動試辦，效率牛步化。當前可先推動每個紙容器附一個ＱＲ碼，可追蹤流向、防止業者鑽漏洞逃繳清除處理費，也應擴大自備餐盒給十元或更高折扣，鼓勵民眾自備餐具。

