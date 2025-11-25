聽新聞
陽光行動／雙北市府帶頭減廢 為何都破功

聯合報／ 記者林麗玉林媛玲葉德正／專題報導
用餐惡循環 政府局處開會訂餐，動輒上百便當，都是一次性餐盒，以塑膠袋包裝。記者林麗玉／攝影
用餐惡循環 政府局處開會訂餐，動輒上百便當，都是一次性餐盒，以塑膠袋包裝。記者林麗玉／攝影

紙容器源頭減量知易行難，台北、新北市政府都曾帶頭推動紙容器源頭減量，開會公務便當一律訂可循環使用的鐵盒便當，也限制市府大樓內的公務員不得攜入紙容器便當、塑膠盒裝的水果盒等一次性容器，雖然立意甚佳，但幾年下來因實務上的困難，已形同具文。

因應減廢、淨零碳排政策，北市前市長柯文哲任內推動「公務便當」文化，府內開會、甚至與議員的便當會，都只能吃鐵盒便當，或訂提供循環容器的餐飲業者餐食。不過，現在北市府中午用餐時段，除市府大樓B2僅存兩家簡餐攤位仍落實執行，其餘都已「放牛吃草」。

公務員用餐 自帶環保餐盒人數少

記者直擊中午用餐時段市府大樓公務員的用餐狀況，僅少數人自帶環保餐盒，除外出用餐，不少人訂外送或拎回紙盒便當。下午開會或團購飲料、水果時，局處裡一大袋紙杯、透明塑膠盒盛裝的飲料和水果，隨後的茶水間資源回收區，一次性的廢棄餐盒總多到滿出來。在颱風、豪雨時成立災變中心，訂外送便當也幾乎都是紙餐盒。

公務員用完餐，留下滿滿的垃圾。記者林俊良／攝影
公務員用完餐，留下滿滿的垃圾。記者林俊良／攝影

新北市在升格前，二○○八年在縣府大樓實施禁用免洗餐具，還派警衛在一樓大門口站崗，禁帶免洗餐具入內，試辦一周後，垃圾即減量四成八。時任環保局長鄧家基也推動會議便當改訂可回收清洗的不鏽鋼餐盒。

新北市秘書處表示，禁用免洗餐具確實困難重重，派人站崗仍抓不勝抓，加上配合的店家也覺得麻煩，最後計畫無疾而終，目前只剩八樓餐廳及地下一樓超商仍照做，民眾洽公或同仁自帶餐盒就沒限制。

北市府公管中心表示，B1餐廳目前招租中，暫時讓業者來販售紙盒便當；未來若順利招租，仍會依規定提供鐵盒便當。至於局處開會訂餐，目前環保局官網公告配合使用循環餐具的外送便當廠商不到廿家，店家因成本考量，都限制便當數量低標、提前數天訂餐。

業者：送餐回收清洗 要做三份工

負責訂餐的公務員坦言，市府這麼多局處，能配合的業者並不多。餐飲店家必須回收餐具清洗、消毒，增加時間、人力及運輸成本，而且吃來吃去都是那幾家，肉片及菜量逐漸縮水，久而久之就不想再訂。另因便當數量多，鐵盒餐具較重，運送較難，難免也擔心食安。由於執行困難，雙北市府已不再強力宣導。

板橋一家配合的便當店說，送餐、回收碗盤、清洗消毒，等於要做三份工，還不能漲價，怎麼可能做得久，「現在有店家想配合才怪」。

