陽光行動／垃圾百岳！外送餐具是元凶 總消耗量黑數恐驚人

聯合報／ 記者林敬家賴香珊李柏澔林媛玲林佳彣袁志豪／專題報導
彰化縣紙容器回收量大，彰化市清潔隊資源回收車一車回來往往就有五大袋。記者林敬家／攝影
彰化縣紙容器回收量大，彰化市清潔隊資源回收車一車回來往往就有五大袋。記者林敬家／攝影

外送餐飲成了日常，製造數量驚人的廢棄紙容器，這些原應被清洗、再利用的資源回收物，常被丟在垃圾袋中進了焚化爐和掩埋場。面對廢棄紙容器成了堆起各地垃圾山的推手，環境部除促請各地加強檢查，仍缺乏源頭減量的積極手段。

去化困難 掩埋場多打包暫置

台灣這幾年垃圾去化困難，各地掩埋場堆出「垃圾百岳」，只是暫時打包堆置。環境部長彭啓明曾坦言肇因於近年外送、網購興起，導致一次性包裝廢棄物大幅增加。

環境部統計顯示，我國紙容器回收量自新冠肺炎疫情後增加約百分之八十五。隨疫情趨緩，紙容器使用量較高峰期下降約百分之十五，整體仍明顯高於疫情前。統計也顯示，二○一九年全國回收紙容器九萬一千多噸，疫情開始的二○二一年接近倍增至十七點萬噸，去年略降至約十四點七萬噸。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，Uber Eats統計近九年來外送已破十億次，即使每次只一個紙容器，已累積十億個紙碗或紙杯，加上foodpanda和其他店家的外送服務，數量就更可觀。

外送平台 應有源頭減量作法

陳昱安說，外送已成為懶人經濟主流，部分店家開始向消費者收取包裝費，把成本轉嫁給消費者，不如由政府與外送平台協調制度性源頭減量作法。

由於勾稽不易，官方提不出紙容器總消耗量，公布的回收量遭疑遠低於實際用量，黑數可能很大。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭說，目前環境部優先減量對象為免洗餐具、塑膠飲料杯、吸管等，尚未納管用量很大的紙餐盒和紙杯；且紙容器是塑膠容器合法的替代材質，因遲遲提不出有效的源頭減量作為，以致政策陷入困局、進展牛步。

循環容器 歸還不便挑戰重重

彭啓明先前提的解方是要推動外送平台使用循環容器，且優先鎖定已提供循環容器的飲料店家，其次是各地要加強垃圾強制分類輔導與稽查；但從實際執行結果來看，已遭遇循環容器歸還不便、安全衛生與成本等挑戰。

垃圾山 垃圾危機 外送員 外送平台 環境部
