「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供

高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大學環境工程與科學系碩士畢業，環工背景破壞環境，引起社會廣大爭議。環境部長彭啓明表示，不分顏色、依法送辦。

李有財為4連霸里長，曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後加入民進黨；2022年參加民進黨市議員初選失利，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

近日因涉濫倒垃圾遭檢方聲押，民進黨高市黨部日前深夜發聲明，李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，市黨部已完成初步查證，並祭出最嚴厲處分予以開除黨籍。

李有財最高學歷嘉南藥理大學環境工程與科學系碩士畢業，同時也插手環保清運事業，然而卻是觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手。

彭啓明多次在公開場合指出，自己一直鼓勵同仁奉行前教宗方濟各揭示的環境通諭「破壞環境就是一種罪」，對於任何破壞環境或不主動解決環境問題的行為，都是嚴懲重罰。

針對環工背景出身的李有財濫倒廢棄物一事，彭啓明嚴厲表示，自己不管任何顏色，只要破壞環境就是一種罪，一定依法送辦。

月世界 垃圾山

