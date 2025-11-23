聽新聞
0:00 / 0:00
「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大學環境工程與科學系碩士畢業，環工背景破壞環境，引起社會廣大爭議。環境部長彭啓明表示，不分顏色、依法送辦。
李有財為4連霸里長，曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後加入民進黨；2022年參加民進黨市議員初選失利，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
近日因涉濫倒垃圾遭檢方聲押，民進黨高市黨部日前深夜發聲明，李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，市黨部已完成初步查證，並祭出最嚴厲處分予以開除黨籍。
李有財最高學歷嘉南藥理大學環境工程與科學系碩士畢業，同時也插手環保清運事業，然而卻是觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手。
彭啓明多次在公開場合指出，自己一直鼓勵同仁奉行前教宗方濟各揭示的環境通諭「破壞環境就是一種罪」，對於任何破壞環境或不主動解決環境問題的行為，都是嚴懲重罰。
針對環工背景出身的李有財濫倒廢棄物一事，彭啓明嚴厲表示，自己不管任何顏色，只要破壞環境就是一種罪，一定依法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言