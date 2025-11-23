垃圾山主嫌政治背景 引爆藍綠攻防

高雄月世界「垃圾山」案因主嫌政治背景引爆藍綠政治攻防。國民黨立委陳菁徽以主嫌李有財與高雄市長陳其邁4年前的聯合文宣圖卡，指陳「力挺」李，陳其邁斥為惡意連結與政治抹黑，揚言提告。陳菁徽昨又指民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑等人與李有財交往甚深。國民黨質疑陳其邁近4年來為何對合成照片一句話沒說，也不提告盜圖者？

陳其邁指他與李有財素無往來，李變造、合成照片是犯法行為，陳菁徽未查證即用變造的合成照惡意連結他力挺濫倒垃圾的人，「邏輯不通，做這種連結政治抹黑是政治歪風」，市府會用最嚴格標準執法，除惡務盡。

民進黨高雄市黨部前晚聲明李有財曾是國民黨籍，遭開除黨籍後加入民進黨，2022年參與民進黨市議員初選失利，同年以無黨籍參選里長，李涉案違反民進黨紀律與價值，已開除黨籍。

高雄市議會國民黨團總召黃香菽指李有財與陳其邁的聯合文宣圖卡，2021年至今，市府從未否認也不提告，如今陳其邁又震怒要告人。

國民黨立院黨團書記長羅智強昨呼籲檢方須說明，是誰讓李有財等人有這麼大的膽子，不怕遭人檢舉和檢方追查，這才是追查的重點。

國民黨團表示，李有財選里長時，陳其邁背書催票，鳳山立委許智傑選舉時，李有財為許站台。此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心是李有財的園鑫茶行，開幕時賴瑞隆出席站台，這是什麼樣的政商產業鏈？現在只抓李有財等人就要大事化小結案嗎？不抓他的後台靠山？還是不敢抓？