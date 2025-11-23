快訊

月世界垃圾山案 主謀里長收押…民進黨開除黨籍

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

檢警偵辦高雄月世界垃圾山案，拘提主嫌岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等11人，發現李姓父子租鐵皮廠房暫置收運的台南家戶垃圾，再雇司機至月世界傾倒，李男推責給兒子，檢方認定他是主謀，父子和司機施山正被法院裁准羈押禁見。

檢警調查，李有財父子租用燕巢區一處鐵皮廠房作為廢棄物暫置場，並和台南市勗瑞、貿毅公司黃姓、鄭姓負責人合作，由黃男指示林姓、沈姓和馮姓3名司機將勗瑞、貿毅清運的台南家戶垃圾載至鐵皮屋堆置。

李有財等人選定偏僻的月世界山谷，勘查地形發現僅一條通路，深夜人煙罕至，11月1日至17日凌晨，李子森找來親信施山正及手下蘇邦誠，蘇開車監控，施駕駛貨車載運垃圾，分批載運10餘趟將垃圾丟棄在3處山谷。

橋頭地檢署指揮高雄警方18日至20日發動3波搜索拘提行動，共拘提11人到案，其中蘇邦誠先遭聲押獲准，李有財到案後矢口否認犯案，稱父子交惡，全是兒子所為，試圖卸責，檢警掌握李有財是侑鴻負責人，出面租借鐵皮廠房，並指派兒子跟台南環保業者在茶行接洽。

東窗事發後，李男父子令施男將貨車開往內門山區棄置，被檢警尋獲查扣，蘇男及施男也供稱受李子森指使至月世界偷倒垃圾等，檢方前天依違反廢棄物清理法、組織犯罪等罪嫌向橋頭地院聲請羈押禁見李男父子及司機施男獲准，全案已4人收押，2人請回，其餘交保。

李有財是4連霸里長，基層實力雄厚，2018年曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後投靠民進黨，2022年參加民進黨市議員初選失利，以無黨籍身分當選里長，因擁有環工碩士學歷也插足環保清運事業，但經營侑鴻環保公司4年來，有13次因違規堆置廢棄物並釀2場火警遭罰67萬餘元，他身段柔軟，個性海派，藍綠通吃，黑白兩道關係好，遭收押後被民進黨開除黨籍。

